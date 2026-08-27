BMW amplía el equipamiento de serie en seguridad activa en sus modelos de la Neue Klasse - TOM KIRKPATRICK

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

BMW ofrecerá de serie una gama ampliada de sistemas de asistencia a la seguridad activa en varias series de modelos con el lanzamiento de los distintos modelos de la Neue Klasse, como una función de aviso de salida con retraso activo en la apertura de las puertas, que ayuda a evitar los denominados accidentes por apertura de puertas.

El BMW iX3 fue el primer modelo de serie de la Neue Klasse en incorporar estas tecnologías, al que seguirán otros modelos como el BMW i3, el BMW X5 y la Serie 7 de BMW. "En BMW, las funciones de seguridad activa actúan como compañeros silenciosos e inteligentes en segundo plano, discretos pero altamente eficaces cuando más importa en situaciones crítica", destaca la firma alemana.

Los sistemas de asistencia a la seguridad activa ayudan a los conductores en situaciones críticas de conducción, aparcamiento y salida del vehículo. La advertencia de salida lleva años siendo equipamiento de serie en muchos modelos de BMW y alerta a los conductores de posibles peligros mediante señales tanto acústicas como visuales.

Con el lanzamiento de la Neue Klasse, esta función se amplía de serie para incluir un retraso activo en la apertura de la puerta. Mediante radares laterales, el sistema supervisa continuamente la zona de tráfico alrededor del vehículo aparcado y detecta vehículos, bicicletas u otros usuarios de la vía pública que se acercan. Si se detecta riesgo de colisión, el cierre electrónico de la puerta retrasa específicamente la apertura de la misma hasta que el peligro haya pasado.

Además, por primera vez, la intervención de emergencia en la dirección gira automáticamente el vehículo para sortear un obstáculo, manteniéndolo al mismo tiempo dentro de su propio carril; por ejemplo, si una persona se adentra en la calzada entre dos vehículos tras una avería, o si no se ve a un ciclista en condiciones de poca luz. Esta función es, actualmente, única entre la competencia.

Por su parte, el asistente de frenado de emergencia con apoyo a la maniobra evasiva ayuda a a evitar colisiones frontales inminentes. Puede accionar automáticamente los frenos hasta la desaceleración total. Gracias a la tecnología de sensores mejorada, esta función también puede ayudar en situaciones en las que haya animales en la carretera y en cruces de fauna silvestre.

Además el asistente de atención con parada de emergencia puede prestar apoyo en casos de emergencia médica. Si la cámara del conductor detecta que este ya no está en condiciones de conducir, el sistema toma temporalmente el control del vehículo. Lo detiene de forma controlada. Al hacerlo, activa automáticamente las luces de emergencia y activa una llamada eCall. El conductor puede anular el sistema en cualquier momento.

"Con el nuevo BMW iX3 y los modelos posteriores, BMW sienta las bases técnicas para la próxima generación de sistemas de asistencia al conductor inteligentes, simbióticos y seguros", ha subrayado la marca.

Todas las nuevas funciones de seguridad activa, conducción automatizada y aparcamiento automatizado son gestionadas por el 'Superbrain of Automated Driving' central. Este ordenador de alto rendimiento refrigerado por agua tiene aproximadamente 20 veces la potencia de cálculo del sistema anterior.