BMW gana 1.672 millones de euros, un 23,1% menos, por la caída de las entregas y el "difícil" mercado

Archivo - BMW logo - Peter Kneffel/dpa - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Grupo BMW ha recortado su beneficio neto en un 23,1% en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 1.672 millones de euros, según ha informado la compañía alemana en la mañana de este miércoles.

En su informe de resultados, la empresa automovilística ha explicado que sus cifras económicas se han visto afectadas por las "difíciles circunstancias" geopolíticas. A su vez, en vista de las previsiones, BMW ha señalado que se espera un descenso moderado de los beneficios del Grupo antes de impuestos en 2026.

Los ingresos del grupo se situaron en 31.007 millones de euros, un 8% por debajo de la facturación del primer trimestre del año anterior. Esta caída obedece a la intensa competencia que persiste en el sector automovilístico, especialmente en China, así como el ligero descenso de las ventas. Además, las fluctuaciones cambiarias tuvieron un impacto negativo, principalmente del yuan chino y del dólar estadounidense.

El Grupo BMW entregó un total de 565.780 vehículos a clientes en todo el mundo durante el primer trimestre. Esto representa una ligera disminución del 3,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) ha sido de 2.004 millones de euros, una cifra inferior en un 36,2% a los 3.142 millones de euros del primer trimestre del año anterior.

"Una vez más, nuestros resultados del primer trimestre demuestran el valor de la coherencia estratégica, la solidez operativa y un alto grado de flexibilidad. Estamos bien posicionados para seguir cosechando éxitos, a pesar de las difíciles circunstancias", ha declarado el presidente del consejo de administración de BMW, Oliver Zipse.

MANTIENE PREVISIONES PARA 2026

En este contexto, el Grupo BMW ha confirmado su previsión para el ejercicio completo tras el primer trimestre, en en medio de una situación económica "cada vez más difícil".

El Grupo BMW sigue previendo una mayor volatilidad relacionada con los aranceles. La compañía anticipa un impacto negativo de aproximadamente 1,25 puntos porcentuales en el margen Ebit del segmento Automotriz debido al aumento de los aranceles.

En tanto, el grupo sigue viendo un gran potencial de crecimiento en Europa y Estados Unidos, mientras que en China busca equilibrar el volumen de ventas, los precios de transacción y la rentabilidad de los concesionarios.

A nivel mundial, la compañía prevé que las entregas se mantendrán al mismo nivel que el año anterior y que los vehículos totalmente eléctricos representarán la misma proporción de ventas que en 2025.