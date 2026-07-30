Archivo - BMW Group gana 2.872 millones hasta junio, un 28,5% menos, lastrado por una caída del 20% en China - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo BMW (conformado por su matriz, Mini, Rolls-Royce y la división de motocicletas BMW Motorrad) obtuvo un beneficio neto de 2.872 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un descenso del 28,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este jueves por la compañía germana.

El resultado operativo (EBIT) cayó un 37,4%, hasta los 3.635 millones de euros, afectado por el deterioro del mercado chino, el aumento de la competencia, los efectos de las divisas y el encarecimiento de determinadas materias primas.

La facturación del fabricante alemán alcanzó los 62.266 millones de euros entre enero y junio, un 8% inferior a la registrada un año antes. Por su parte, su negocio de automoción logró una cifra de negocio de 54.321 milllones de euros, un 7,4% menos que al cierre de junio de 2025, con un margen EBIT del 3,6%, frente al 6,2% del primer semestre de 2025.

MINI CRECE A DOBLE DÍGITO, BMW CAE UN 6,2%

Las entregas mundiales de las marcas BMW, MINI y Rolls-Royce alcanzaron 1,15 millones vehículos durante el primer semestre, un 4,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por marcas, BMW entregó un millón vehículos en el semestre, con un descenso del 6,2%, mientras que MINI mantuvo una evolución positiva con un crecimiento del 11,7%, hasta las 149.535 unidades. Por su parte, Rolls-Royce redujo sus entregas un 9,8%, hasta los 2.523 vehículos.

Por mercados, el grupo registró un crecimiento de las ventas del 5,4% en Europa, rozando las 500.000 entregas, y del 3,9% en Estados Unidos (201.456 unidades), mientras que en China las entregas descendieron un 20,4% hasta las 262.000 matriculaciones.

LAS VENTAS DE ELÉCTRICOS CRECEN UN 5,2% EN EL TRIMESTRE

En el segundo trimestre, el fabricante destacó la recuperación de las ventas de vehículos totalmente eléctricos (BEV), con 116.807 unidades entregadas, un 5,2% más que un año antes.

Sin embargo, en el conjunto del semestre las entregas de modelos eléctricos retrocedieron un 7,4%, hasta las 204.295 unidades, debido principalmente a la retirada de incentivos públicos en Estados Unidos y China. Los vehículos eléctricos representaron el 17,7% del total de entregas, frente al 18,3% del año anterior.

En el negocio financiero, BMW Financial Services incrementó un 5% el número de nuevos contratos de financiación y leasing, hasta 866.088 operaciones, aunque el beneficio operativo de esta división descendió un 19,5%, hasta 1.000 millones de euros, debido, entre otros factores, al aumento de provisiones relacionadas con el mercado británico de financiación de automóviles.

Por su parte, el flujo de caja libre del negocio de automoción se situó en 1.290 millones de euros, un 45% inferior al del primer semestre de 2025

BMW MANTIENE SU ESTRATEGIA Y AJUSTA PREVISIONES

El grupo ha explicado que, tras un sólido comienzo de ejercicio, el contexto económico y geopolítico se deterioró durante el segundo trimestre, especialmente por la aceleración de la caída del mercado chino y por las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

A pesar de este escenario, la compañía destacó la fortaleza de su cartera de pedidos en Europa y Estados Unidos y aseguró que mantiene una estricta disciplina en costes e inversiones, al tiempo que acelera los ajustes estructurales para mejorar su eficiencia.

En paralelo, BMW continúa desplegando su estrategia de electrificación basada en la plataforma 'Neue Klasse', con más de 40 modelos nuevos o renovados previstos hasta finales de 2027. La compañía señaló la buena acogida comercial del nuevo BMW iX3 y el interés generado por el nuevo BMW i3, segundo modelo de esta nueva generación tecnológica.

De cara al conjunto del ejercicio, BMW revisó a la baja sus previsiones el pasado 16 de junio y espera ahora una caída significativa del beneficio antes de impuestos al cierre del ejercicio, además de unas entregas ligeramente inferiores a las de 2025.

En concreto, el fabricante prevé que el margen Ebit del negocio de automoción se sitúe entre el 1% y el 3% durante 2026, frente al rango anterior del 4% al 6%, debido principalmente a la debilidad del mercado chino y la persistencia de un entorno geopolítico y comercial incierto.