Archivo - BMW iniciará la producción del M2 con sistema de tracción total M xDrive a finales de verano - UWE FISCHER - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

BMW amplia la gama del M2 con el sistema de tracción total M xDrive, que estará disponible en este deportivo compacto de altas prestaciones a finales de verano, con el inicio de su producción en agosto de 2026 en México para los mercados de China, Alemania y Estados Unidos.

El nuevo BMW M2 con M xDrive tiene un consumo combinado de entre 10,4 y 10,3 l/100 km y unas emisiones de CO2 de entre 235 y 233 g/km según WLTP.

El sistema de tracción total M xDrive distribuye la potencia del motor de seis cilindros en línea de 353 kW / 480 CV con tecnología BMW M TwinPower Turbo entre los ejes delantero y trasero según las necesidades. Además, el diferencial activo M reparte el par de forma totalmente variable entre las ruedas traseras, maximizando la tracción y manteniendo la dinámica típica de un modelo de tracción trasera.

El resultado es una mejora adicional en agilidad, dinamismo, estabilidad direccional y aceleración. El sistema de tracción total M xDrive utiliza un embrague multidisco controlado electrónicamente en la caja de transferencia, permitiendo una distribución totalmente variable y fluida de la potencia entre las ruedas delanteras y traseras.

En condiciones normales, la potencia se envía únicamente a las ruedas traseras. Solo cuando estas alcanzan su límite, el sistema conecta el eje delantero. El conjunto trabaja junto al diferencial activo M, el control de tracción específico M y el DSC (Control Dinámico de Estabilidad), adaptando continuamente la respuesta del vehículo para lograr una experiencia de conducción extremadamente dinámica y segura.

El sistema puede configurarse mediante el menú M Setup, permitiendo al conductor adaptar el comportamiento del vehículo. Entre las opciones disponibles destaca el modo 2WD (solo propulsión trasera con DSC desactivado), que proporciona una experiencia de conducción especialmente pura.

Además, el motor de seis cilindros en línea de 3,0 litros incorpora la nueva tecnología BMW M Ignite, basada en un sistema de combustión por precámara patentado.