BMW invertirá unos 2.000 millones en Alemania para producir el nuevo Serie 3

BMW invertirá unos 2.000 millones de euros en Alemania para producir el nuevo Serie 3 - DANIEL KRAUS

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

BMW Group invertirá alrededor de 2.000 millones de euros en la producción de la nueva generación del BMW Serie 3 y en la fabricación de baterías de alto voltaje en Alemania, con el objetivo de preparar sus plantas para la llegada de la octava generación de la berlina.

La inversión se repartirá entre las instalaciones de Múnich y Dingolfing, destinadas a la producción de los diferentes sistemas de propulsión, y la nueva planta de baterías de Irlbach-Strabkirchen, en Baviera.

De la inversión total, alrededor de 1.000 millones de euros corresponden a la modernización y desarrollo de las plantas de vehículos, mientras que otros 1.000 millones se destinan a la nueva fábrica de baterías.

El BMW Serie 3 es uno de los modelos con más historia de la marca. A lo largo de su historia se han fabricado cerca de 18 millones de vehículos desde que comenzó su producción en 1975, de los cuales 15 millones se han realizado en Alemania.

EL BMW i3 ELÉCTRICO SE FABRICARÁ EN MÚNICH

La planta de Múnich será la encargada de fabricar el nuevo BMW i3 totalmente eléctrico, basado en la tecnología de la Neue Klasse. El modelo utilizará baterías de alto voltaje de sexta generación suministradas desde la nueva instalación de Irlbach-Strabkirchen.

Por su parte, la fábrica de Dingolfing producirá las versiones del nuevo Serie 3 equipadas con motores de combustión y sistemas híbridos enchufables. BMW destaca que ambas plantas dispondrán de sistemas y estructuras de producción adaptados para mantener la competitividad en la fabricación de vehículos premium destinados a mercados internacionales como China o Estados Unidos.

El planteamiento industrial también contempla una especialización de las dos instalaciones. Múnich ha sido modernizada para convertirse en una planta orientada exclusivamente a modelos eléctricos, con nuevas instalaciones y edificios destinados a las tecnologías de la Neue Klasse. Dingolfing, en cambio, mantendrá una producción flexible que permitirá fabricar las variantes de combustión e híbridas enchufables del Serie 3.

UNA NUEVA PLANTA DE BATERÍAS EN BAVIERA

La fábrica de Irlbach-Strabkirchen tendrá un papel destacado en la estrategia de electrificación de BMW, al encargarse del ensamblaje de baterías de alto voltaje de sexta generación.

A partir de octubre, la instalación comenzará a suministrar sistemas de baterías a la planta de Múnich para la producción del BMW i3. La compañía considera que esta inversión contribuirá a reforzar la cadena industrial vinculada al vehículo eléctrico en Alemania y a generar actividad económica en la región de Baja Baviera.

La red industrial asociada a la producción del nuevo Serie 3 contará además con unos 760 centros de proveedores que suministrarán componentes y materiales a las plantas de Múnich y Dingolfing. Más del 70% de estas localizaciones se encuentran en Europa y más del 30% en Alemania.

Con esta inversión, BMW sitúa al nuevo Serie 3 como uno de los modelos clave en la introducción progresiva de las tecnologías de la Neue Klasse en su gama.

La compañía prevé que, hasta finales de 2027, alrededor de 40 modelos nuevos o actualizados incorporen tecnologías derivadas de esta nueva generación de modelos electrificados.

BMW mantiene así una estrategia industrial basada en Alemania, donde produce más de un millón de vehículos al año y concentra alrededor del 55% de su plantilla mundial. La compañía señala que las inversiones en sus plantas alemanas buscan reforzar la competitividad, la innovación y la creación de valor en el país.