BMW M135 xDrive, la versión deportiva con 300 CV de un Serie 1 que cumple dos décadas en España - BMW/EUROPA PRESS

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BMW Serie 1 ha superado las dos décadas de historia como uno de los referentes del segmento compacto premium, con más de 180.000 unidades vendidas en España desde su lanzamiento en 2004.

A lo largo de cuatro generaciones, el modelo ha transformado su planteamiento técnico, su diseño y su equipamiento para adaptarse a las nuevas demandas del mercado, desde la apuesta inicial por la propulsión trasera hasta la digitalización y la electrificación ligera de su gama actual.

En la prueba realizada probamos su versión más prestacional en la actualidad, BMW M135 xDrive, que mantiene su puesta a punto deportiva, estética imponente y tracción total con un precio de partida desde 63.500 euros, aunque las versiones de acceso salen actualmente a partir de 35.000 euros.

UN MODELO PARA DISFRUTAR DE LA CONDUCCIÓN EN CARRETERA

El BMW M135 xDruve cuenta con un motor 4 cilindros turbo de 300 caballos de potencia que se envían a los dos ejes, pudiendo alcanzar una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos y velocidades máximas de hasta 240 km/h.

Así, su motor de cuatro cilindros turboalimentado, asociado a una transmisión automática y a la tracción integral, ofrece unas prestaciones que invitan a disfrutar especialmente de las carreteras de curvas con un modelo gasolina, donde destaca por su respuesta directa y su capacidad para transmitir la potencia al asfalto.

Su suspensión firme y sudirección deportiva hace que el nivel de confort al volante se traspase hacia una conducción fluida. Tras recorrer unos 300 kilómetros al volante en carretera (siguiendo velocidades legales), el consumo medio fue de 7,2 litros por cada 100 kilómetros utilizando el mapa motor normal con el climatizador conectado.

En definitiva, el BMW Serie 1 M135 xDrive combina unas prestaciones propias de un compacto de altas prestaciones con un consumo razonable cuando se conduce con suavidad y a velocidades legales.

20 AÑOS DEL SERIE 1 EN ESPAÑA

La primera generación del BMW Serie 1 llegó al mercado a finales del verano de 2004 con una fórmula diferenciada dentro del segmento. En su lanzamiento, el modelo de cinco puertas combinaba las ventajas prácticas de un compacto con una configuración de propulsión trasera que reforzaba su carácter dinámico.

La primera generación también dejó espacio para las versiones de mayores prestaciones. En 2005, el BMW 130i incorporó un motor de seis cilindros en línea y registró un tiempo de ocho minutos y 35 segundos en el circuito de Nürburgring Nordschleife.

En 2007, la gama incorporó la carrocería de tres puertas y la tecnología EfficientDynamics, con soluciones como el sistema de parada y arranque automático del motor, el indicador de cambio de marcha y la recuperación de energía durante la frenada. Ese mismo año se amplió la familia con las variantes Coupé y Cabrio, mientras que a finales de 2010 llegó el Serie 1 M Coupé, con 340 caballos y una aceleración de cero a 100 km/h en 4,9 segundos.

La segunda generación, presentada en el Salón del Automóvil de Fráncfort de 2011, mantuvo la propulsión trasera, pero introdujo mejoras dirigidas a resolver algunas de las limitaciones prácticas del modelo original.

El modelo estrenó las versiones M135i y, posteriormente, M140i, que llegaron a ofrecer hasta 340 caballos mediante un motor de seis cilindros en línea. Esta generación también marcó el final de las carrocerías Coupé y Cabrio dentro de la familia Serie 1, ya que ambas pasaron a integrarse en la gama BMW Serie 2. El crecimiento de sus dimensiones permitió ganar espacio para los pasajeros de las plazas posteriores y ampliar el maletero hasta los 360 litros.

La tercera generación, presentada en 2019, protagonizó la transformación técnica más importante en la trayectoria del compacto al abandonar la propulsión trasera y adoptar una arquitectura de tracción delantera. En el exterior, el Serie 1 adoptó una silueta de mayor volumen y una parrilla frontal con los característicos riñones de BMW unidos por primera vez en la historia del modelo.

Las prestaciones siguieron teniendo un papel relevante en la gama. El M135i xDrive desarrollaba 306 caballos con un motor de cuatro cilindros y tracción total, mientras que el 128ti recuperó las históricas siglas 'ti' con una potencia de 265 caballos.

2024: DIGITALIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN LIGERA

La cuarta y última generación hasta el momento, profundiza en la digitalización del habitáculo con llegada de un 'Curved Display' formado por un cuadro de instrumentos de 10,2 pulgadas y una pantalla central multimedia de 10,7 pulgadas. La gama también amplía las funciones conectadas y los sistemas de asistencia a la conducción

El modelo presenta un diseño exterior renovado con líneas mucho más deportivas --principalmente en el acabado M, el cual incorpora también en el interior asientos tipo 'bucket y tapizado en Alcántara--, configuración de llantas de 17 a 19 pulgadas y una cabina que reduce la presencia de botones físicos para dar mayor protagonismo a las superficies digitales.

En el apartado mecánico, las motorizaciones BMW 120 en diésel y gasolina incorporan tecnología híbrida ligera de 48 voltios, que le permiten una etiqueta 'ECO' de la DGT una solución que permite reducir el consumo y las emisiones sin convertir al Serie 1 en un vehículo completamente eléctrico, mientras que el M135 xDrive probada representa la alternativa mayores prestaciones y lujo del modelo.