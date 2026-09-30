BMW podría recortar en un 20% sus puestos directivos con la ayuda de la IA en los próximos años - BMW

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

BMW AG tiene previsto utilizar la inteligencia artificial (IA) para eliminar una quinta parte de los puestos directivos a mediados del próximo año y ha acordado con el comité de empresa un plan de reorganización de la plantilla, que incluye un programa de bajas voluntarias.

Los recortes se producirán mediante la reducción de algunas divisiones y de los puestos directivos asociados a ellas, logrando una mayor "eficiencia y toma de decisiones más rápidas gracias a estructuras de gestión un 20% más ágiles", según informó BMW este miércoles.

Así, BMW Group ha presentado este miércoles las líneas maestras de su estrategia para los próximos años, con el objetivo de reforzar su rentabilidad y capacidad de respuesta ante un entorno cada vez más exigente, para lo que apuesta por una gama de modelos más enfocada, una mayor regionalización de la producción y un uso generalizado de la inteligencia artificial (IA).

Cabe señalar que en julio, BMW llegó a un acuerdo para reducir los puestos administrativos en Alemania. El plan contaba con la eliminación de unos 8.000 puestos, según informaron en su momento fuentes cercanas a la situación, lo que representa aproximadamente el 5% de la plantilla global del fabricante.

Así, la inteligencia artificial será uno de los ejes principales de la transformación en la compañía germana. BMW quiere extender su utilización al desarrollo, compras, producción, ventas y posventa, además de emplear agentes de IA para acelerar procesos de ingeniería y automatizar tareas rutinarias.

El grupo también prepara nuevos sistemas de asistencia a la conducción de nivel 2++ para China, Europa y Estados Unidos a partir de 2027, mientras que prevé ampliar las capacidades de su sistema Highway Assistant.

El presidente del consejo de administración de BMW AG, Milan Nedeljkovic, ha defendido que el fabricante está adoptando estas medidas para afrontar unas condiciones de mercado cada vez más exigentes para la compañía germana.

"El Grupo BMW siempre ha estado a la vanguardia de la industria automotriz y seguirá estándolo en el futuro. Ante las crecientes dificultades, hemos definido las primeras medidas para reposicionarnos y las implementaremos con gran ímpetu", ha declarado el presidente del Consejo de Administración de BMW AG, Milan Nedeljkovic.

CARTERA DE PRODUCTOS REVISADA

Entre las principales medidas figura una revisión de la oferta de producto para adaptarla de forma más precisa a las preferencias de los clientes de cada región. La compañía pretende concentrar sus recursos en aquellos modelos y sistemas de propulsión que aporten mayor valor para los usuarios y mayores márgenes de contribución a largo plazo.

En la parte alta de la gama, BMW reforzará las marcas BMW, BMW M y Rolls-Royce. Además, el próximo año llegará al mercado el primer modelo de la marca BMW Alpina, inspirado en el BMW Serie 7, con el que el grupo pretende ampliar su presencia en el segmento situado entre BMW y Rolls-Royce.

Al mismo tiempo, BMW Group revisará el número de variantes de toda su gama para mejorar la rentabilidad. En este proceso se contempla la desaparición de algunos modelos, entre ellos el BMW Serie 2 Active Tourer, que no tendrá sucesor.

MÁS PRODUCCIÓN LOCAL EN CHINA

China será uno de los mercados en los que BMW aplicará con mayor intensidad esta estrategia de regionalización. La compañía ampliará la producción local de modelos de gran volumen con la llegada de la tecnología Neue Klasse y limitará las importaciones a los vehículos con mayores márgenes.

BMW también incrementará sus actividades de desarrollo local para adaptar sus productos a las necesidades de los clientes chinos. El objetivo es que, para 2030, al menos el 95% de los vehículos fabricados localmente y destinados al mercado chino hayan sido desarrollados específicamente teniendo en cuenta las preferencias de estos clientes.

La compañía estudia asimismo utilizar China como plataforma de exportación hacia mercados del sudeste asiático. En Estados Unidos, BMW Group analiza la incorporación de un nuevo vehículo del segmento de los Sports Activity Vehicles (SAV) situado por encima del actual BMW X7. La medida responde, según la compañía, a las características específicas de la demanda estadounidense y a la elevada demanda de sus modelos SAV.

La planta de Spartanburg, en Estados Unidos, donde se concentra buena parte de la producción de estos modelos, opera actualmente a plena capacidad. Por ello, BMW también pretende incrementar la regionalización de la producción para ampliar la fabricación de estos vehículos en distintas regiones.

UN NUEVO ELÉCTRICO COMPACTO PARA EUROPA EN 2028

Europa recibirá en 2028 un nuevo modelo completamente eléctrico basado en la tecnología Neue Klasse, con el que BMW Group reforzará su presencia en los segmentos compactos de mayor volumen.

La compañía extenderá así progresivamente las tecnologías de la Neue Klasse desde los modelos centrales de BMW hacia vehículos más pequeños. Esta estrategia se combinará con la gama eléctrica de MINI y contribuirá, según BMW, a seguir reduciendo las emisiones de CO2 de su flota en la Unión Europea.