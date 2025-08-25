BMW presentará en el salón IAA Mobility de Múnich su 'Neue Klasse' con el iX3 como gran protagonista. - BMW

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante alemán BMW presentará sus principales novedades de la 'Neue Klasse', la nueva generación de modelos eléctricos de la marca, en el salón IAA Mobility de Múnich desde el próximo 9 de septiembre y que tendrá como evento principal la presentación pública del BMW iX3, el primer modelo de esta nueva etapa en la firma germana.

El nuevo BMW iX3 ofrecerá al público su primer vistazo al enorme avance tecnológico realizado por BMW en muchas áreas de este modelo como movilidad eléctrica, visualización, digitalización, conectividad, diseño, sostenibilidad y tecnología. Asimismo, la firma ha confirmado que los próximos modelos de BMW se beneficiarán de las innovaciones en la 'Neue Klasse', independientemente del tipo de sistema de propulsión utilizado para alimentarlos.

Más allá del enfoque de la feria IAA Mobility en el BMW iX3 como el primer vehículo de la 'Neue Klasse', los aficionados a otros modelos del grupo BMW también tendrán la oportunidad de vislumbrar otros modelos de MINI, BMW M o BMW Motorrad dentro del salón de Múnich. Entre los modelos que se exhibirán en el Espacio Abierto se encuentran el BMW i4, BMW i5, BMW i7 y BMW iX, el BMW X3 30e xDrive y el BMW M5 Touring con sistema de propulsión híbrida enchufable.

Del lado de MINI, ésta hará el estreno mundial de dos modelos de exhibición JCW y que tendrán su aparición en el pabellón MINI en la plaza de Lenbachplatz de la capital muniquesa.

BMW Motorrad presentará los scooters eléctricos premium BMW CE 02 y BMW CE 04 como vías para fomentar la movilidad eléctrica centrada para conducir en entornos urbanos.

LA 'NEUE KLASSE' DE 1961 ESTARÁ PRESENTE EN MÚNICH

El grupo BMW tendrá un stand en el centro de exposiciones con sus modelos más clásicos y ha confirmado que estará presente el BMW 1500 --el primer modelo de la línea original de la 'Neue Klasse'--. El 1500 fue el acto principal en la IAA de 1961 en Fráncfort y que sentó las bases para que BMW Group se "convirtiera en el fabricante de automóviles premium más exitoso del mundo".

Los visitantes del centro de exposiciones también encontrarán una selección de modelos actuales, incluyendo un BMW M5 Touring, un BMW X3 20d xDrive y un BMW iX5 Hydrogen.

BMW CHARGING PRESENTARÁ LA CARGA BIDIRECCIONAL

Como últimas novedades del salón, BMW Charging presentará la carga bidireccional disponible en el BMW iX3 por primera vez en la feria IAA Mobility y los expertos de la marca ofrecerán información sobre la carga pública y las ofertas de la sección de repostaje sostenible de la compañía.

Esta tecnología permitirá, por ejemplo, que el nuevo iX3 suministre energía desde su batería de alto voltaje a la red eléctrica del hogar del cliente o a la red pública incluso.