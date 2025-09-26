BMW retirará 331.000 vehículos en Alemania y Estados Unidos por un defecto en el motor de arranque

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

BMW ha llamado a revisión al menos 331.000 vehículos en Alemania y Estados Unidos debido a un defecto en el motor de arranque que afecta a la mayoría de las líneas de modelos fabricados entre 2015 y 2021.

El fallo afecta al motor de arranque, que puede incendiarse debido a una posible corrosión, causada por la filtración de agua en el propio motor. Esto puede acabar provocando un cortocircuito, que podría dar lugar a un incendio del vehículo "en el peor de los casos".

La compañía no dio una cifra global de la llamada a revisión ni el coste de las reparaciones, si bien la reparación será gratuita para los clientes y sustituirá el motor de arranque y la batería en un "número reducido de vehículos".

Los clientes afectados deben aparcar sus vehículos al aire libre, a una distancia segura de los edificios, hasta que se lleve a cabo la reparación, ha explicado la compañía.