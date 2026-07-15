Archivo - BMW, Toyota, Bosch y Repsol ponen a prueba en España vehículos con gasolina 100% renovable - REPSOL - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

BMW Group, Toyota Motor Europe, Bosch y Repsol han puesto en marcha en España un proyecto piloto de seis meses para demostrar, en condiciones reales de circulación, la viabilidad de utilizar gasolina 100% renovable en vehículos de combustión ya existentes, sin necesidad de modificar ni los motores ni la infraestructura de repostaje.

La iniciativa, que comenzó a principios de julio, contará con una flota de una veintena de vehículos de BMW y Toyota que utilizarán exclusivamente la gasolina renovable Nexa 95 de Repsol, mientras que Bosch aportará su sistema digital de seguimiento y certificación del combustible, denominado Digital Fuel Twin.

Las cuatro compañías pretenden demostrar que los combustibles renovables pueden desplegarse a gran escala en el parque automovilístico actual como una vía complementaria para avanzar en la descarbonización del transporte por carretera.

El proyecto se centrará en tres ámbitos: comprobar la disponibilidad de gasolina renovable a través de la red de estaciones de servicio de Repsol, validar las tecnologías digitales de seguimiento y certificación del combustible y demostrar la operatividad de este tipo de combustibles en flotas de vehículos ya en circulación.

Para ello, el sistema Digital Fuel Twin de Bosch recopilará y verificará información procedente de los vehículos, las estaciones de servicio y las transacciones de repostaje, con el objetivo de certificar el uso de combustible renovable durante todo su ciclo de vida.

Las compañías destacan que una de las principales ventajas de esta iniciativa es que aprovecha tanto los vehículos actuales como la infraestructura de repostaje ya existente, evitando la necesidad de realizar inversiones adicionales para su implantación.

En este sentido, Repsol señala que su gasolina renovable Nexa 95 se produce a partir de materias primas que cumplen con la normativa europea sobre energías renovables (RED), lo que permite reducir de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los combustibles fósiles manteniendo la compatibilidad con los motores de gasolina convencionales.

España ha sido elegida para desarrollar esta prueba por ser, según las empresas participantes, el único país donde actualmente existe una red pública de suministro de gasolina 100% renovable, además de la colaboración entre los cuatro socios.

Las empresas también subrayan que los resultados del proyecto servirán para aportar datos a los debates europeos sobre la descarbonización del transporte y la neutralidad tecnológica. En este sentido, consideran que los combustibles renovables pueden complementar la electrificación para acelerar la reducción de emisiones, especialmente en el parque de vehículos de combustión ya existente.

Los datos obtenidos durante la prueba piloto serán compartidos con las instituciones europeas, representantes del sector y otros agentes implicados con el objetivo de contribuir al desarrollo del futuro marco regulatorio sobre movilidad de bajas emisiones.