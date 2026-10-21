Bolt elige Nvidia Alpamayo Stack para su programa de conducción autónoma que comienza en Madrid en 2027

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MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bolt ha seleccionado Nvidia Alpamayo Stack, el software integral de conducción autónoma de Nvidia, para los vehículos de su programa europeo de transporte autónomo bajo demanda, que comenzará con Lucid en Madrid en 2027.

El objetivo del plan es llevar el programa de conducción autónoma de Bolt a las carreteras europeas, con Alemania o Francia como mecados "clave" para futuros despliegues. El programa constituye una parte central del plan más amplio de Bolt de desplegar 100.000 vehículos autónomos en Europa y otros territorios para 2035.

Juntas, Bolt, Nvidia y Lucid están integrando una cadena de suministro tecnológica global en un único producto para las ciudades europeas. Inicialmente, el programa recopilará datos de conducción en condiciones reales para contribuir al desarrollo y la validación de la tecnología de conducción autónoma, sujeto a la aprobación regulatoria.

Bolt y Nvidia trabajarán para adaptar el software de conducción a las carreteras europeas e integrarlo en vehículos de varios fabricantes, empezando por Lucid. Alpamayo Stack, que se ejecuta sobre Nvidia Hyperion, combina IA de razonamiento con percepción y planificación clásicas, apoyadas por las capacidades de seguridad de Nvidia Halos.

Bolt Autonomous Driving Solutions liderará el desarrollo y la comercialización del servicio de transporte autónomo bajo demanda en Europa. Aportará al programa su infraestructura de gestión de flotas, experiencia regulatoria y conocimiento de los mercados locales, junto con su experiencia en la gestión de una plataforma global de movilidad que presta servicio a más de 200 millones de clientes.

"La conducción autónoma cambiará la forma en que las personas se desplazan por las ciudades, y Europa debe desempeñar un papel relevante en la construcción de ese futuro. Queremos hacer que el transporte autónomo bajo demanda esté disponible a gran escala en toda Europa, con 100.000 vehículos en nuestra plataforma para 2035", ha afirmado el presidente y responsable de Conducción Autónoma de Bolt, Jevgeni Kabanov.

UN TRABAJO CONJUNTO CON LAS ADMINISTRACIONES

La Comunidad de Madrid está impulsando un marco estructurado para la movilidad autónoma comercial, en coordinación con las autoridades nacionales. Alemania también será prioritaria en la siguiente fase, con ciudades que ya han establecido objetivos claros en materia de movilidad autónoma, tal y como ha explicado Bolt.

Los robotaxis se desplegarán a escala cuando cada vehículo se construya sobre una base común diseñada con criterios de seguridad. Nvidia Hyperion estandariza la arquitectura de computación y sensores en las distintas plataformas de vehículos, mientras que Nvidia Alpamayo Stack y Halos aportan la inteligencia de conducción y la base de seguridad.

El programa con Nvidia y Lucid forma parte de la estrategia más amplia de Bolt en conducción autónoma, junto con su trabajo con Pony.ai y Stellantis. Esta estrategia reúne a varios fabricantes de vehículos y socios tecnológicos para desarrollar.