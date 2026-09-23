Bosch ingresa 46.400 millones de euros en el primer semestre, un 3,6% más que hace un año

Archivo - Sede de Bosch - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bosch ha facturado 46.400 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 3,6% respecto a la cifra de negocio alcanzada por la compañía alemana en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles.

La evolución de las distintas áreas empresariales muestra comportamientos diversos, aunque todas contribuyeron positivamente al resultado, con efectos extraordinarios en el área empresarial de Mobility.

En concreto, el área de negocio de Mobility registró una facturación de 27.800 millones de euros, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. El estancamiento en la producción mundial de vehículos afectó a los resultados de este segmento.

De su lado, la facturación de Industrial Technology aumentó un 6,8%, hasta los 3.400 millones de euros. Por su parte, la creciente competencia de proveedores chinos se hizo notar en el área empresarial Consumer Goods, donde las ventas descendieron un 2,9%, hasta los 9.600 millones de euros.

A continuación, el área empresarial Energy and Building Technology incrementó su facturación un 45,9%, hasta alcanzar los 5.400 millones de euros, impulsada por la adquisición realizada en la división Home Comfort. De este crecimiento, aproximadamente 2.000 millones de euros proceden directamente de dicha adquisición.

Por regiones, las ventas crecieron en Europa un 1,4%, hasta los 22.400 millones de euros. En América, la facturación alcanzó los 9.400 millones de euros, un 5,7% más. Mientras, en Asia-Pacífico, las ventas aumentaron un 5,9%, hasta los 14.600 millones de euros.

El resultado operativo (Ebit) se situó en 2.200 millones de euros, apenas un 0,1% por debajo de la cifra del primer semestre de 2025, con un margen Ebit del 4,6% (cuando fue del 5,1% en el mismo periodo del año anterior).

"Tras un sólido crecimiento de las ventas durante la primera mitad del año, afrontamos la recta final de 2026 en una buena posición, aunque necesitamos cerrar con fuerza el ejercicio", ha señalado el director financiero y vicepresidente del consejo de administración de Bosch, Markus Forschner.

MANTIENE PREVISIONES PARA 2026

A pesar de las numerosas incertidumbres económicas y geopolíticas, Bosch mantiene sus previsiones de ventas y resultados para el conjunto del ejercicio. La compañía espera un crecimiento de las ventas de entre el 2% y el 5%, así como un margen Ebit operativo situado entre el 4% y el 6%.

Bosch prevé que las perspectivas económicas seguirán marcadas por la incertidumbre, lo que continuará retrasando decisiones de inversión en muchos mercados y generará una fuerte presión competitiva. En el sector automovilístico, clave para la compañía, Bosch prevé una nueva caída de la producción mundial de turismos y vehículos comerciales ligeros durante 2026, mientras que prevé un ligero crecimiento en la producción de vehículos industriales pesados.

"Nuestro enfoque para la segunda mitad del año seguirá estando en aumentar la competitividad y garantizar la solidez de la compañía. Nuestro objetivo es seguir reduciendo costes y complejidad", ha subrayado.