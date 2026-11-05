Bosch prevé ventas de 5.000 millones en semiconductores en 2030 tras crear una división específica

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bosch creará una división específica de semiconductores, 'Semiconductors', que entrará en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2028 y con la que la compañía alemana prevé cumplir su objetivo de alcanzar unas ventas de alrededor de 5.000 millones de euros en semiconductores para 2030.

La idea de la multinacional es impulsar su crecimiento en mercados estratégicos, según ha subrayado.

"Los semiconductores son el eje de nuestro mundo conectado y, al mismo tiempo, un factor clave de éxito para todas las áreas de negocio de Bosch", ha asegurado el vicepresidente del Consejo de Administración de Bosch y presidente del área empresarial Mobility, Markus Heyn. La empresa dispone de cerca de 40 centros en todo el mundo dedicados a investigación, desarrollo y fabricación de semiconductores.

Estos componentes de tamaño reducido son imprescindibles en prácticamente todos los sistemas electrónicos, y ya están presentes en automóviles, bicicletas eléctricas, electrodomésticos y relojes inteligentes o pulseras de actividad.

Además de reforzar su presencia en mercados ya consolidados, como la automoción y la electrónica de consumo, Bosch quiere impulsar nuevas oportunidades de crecimiento en ámbitos como el de la robótica, cuyo crecimiento, junto al auge de mercados como el de centro de datos para inteligencia artificial (IA), está motivando una demanda sin precedentes de semiconductores.

Según un estudio reciente de McKinsey, satisfacer la demanda de semiconductores para aplicaciones de IA generativa requerirá un volumen anual adicional de hasta 3,6 millones de obleas para 2030.

IMPORTANCIA DE LOS SEMICONDUCTORES PARA BOSCH

"Podremos responder de manera más precisa a las necesidades de nuestros clientes, tanto en automoción como en electrónica de consumo y otros sectores", ha sostenido el responsable mundial del negocio de semiconductores de Bosch, Erik Rein.

Rein ha reconocido en "el liderazgo tecnológico y de mercado en sensores MEMS" y en la "capacidad para integrar semiconductores en soluciones completas" las principales fortalezas en este área de la empresa. "Esto incluye tecnologías como los chips de carburo de silicio y los circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC)", ha añadido.

Según ha asegurado la compañía, en los últimos años, Bosch ha invertido aproximadamente 3.000 millones de euros en sus fábricas de obleas de Dresde y Reutlingen en Alemania. Además, en Roseville (California), la empresa está invirtiendo unos 2.000 millones de dólares para equipar sus instalaciones con capacidad de producción de chips especializados de carburo de silicio.

Con el fin de reforzar la resiliencia de su cadena de suministro global, Bosch también tiene previsto ampliar su centro de pruebas de Penang (Malasia) durante la próxima década. La compañía mantiene asimismo una participación del 10 % en European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH, una joint venture con sede en Dresde.

MOBILITY ELECTRONICS

La nueva división 'Semiconductors" se integrará dentro del área empresarial 'Mobility'. Actualmente, esta actividad se encuentra en la división 'Moblity Electronics', junto con las tareas relacionadas con unidades de control electrónico y electrónica de potencia para automoción. A partir de enero de 2028, 'Mobility Electronics' concentrará su actividad en las unidades de control electrónico destinadas a aplicaciones para vehículos.