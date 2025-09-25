Bosch recortará 13.000 empleos hasta 2030 en su división de movilidad

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proveedor automovilístico alemán Bosch recortará otros 13.000 puestos de trabajo de aquí a 2030, el 3% de la plantilla, principalmente en las sedes alemanas de su división de movilidad, según ha informado este jueves la compañía.

"Necesitamos trabajar urgentemente en nuestra competitividad en el sector de la movilidad y seguir reduciendo nuestros costes a largo plazo. Estamos haciendo todo lo posible para lograrlo. Lamentablemente, esto significa que también tendremos que hacer más recortes de puestos de trabajo además del nivel ya anunciado. Esto nos duele mucho, pero desgraciadamente no hay remedio", ha expresado el director general y director de trabajo de Bosch, Stefan Grosch.

Desde principios de este año, la empresa ha comunicado la necesidad de recortar 9.000 puestos de trabajo en Alemania en la división de movilidad, que sigue registrando pérdidas anuales de alrededor de 2.500 millones de euros.

"Los acontecimientos geopolíticos y las barreras comerciales, como los aranceles, están creando una gran incertidumbre con la que todas las empresas deben lidiar", ha declarado Markus Heyn, miembro del consejo de administración de Bosch responsable de la división de movilidad.

En Feuerbach, donde Bosch fabrica componentes diésel e invierte en tecnología de hidrógeno, se perderán unos 3.500 empleos para 2030 debido a la menor demanda y la subutilización de las plantas. La planta de Schwieberdingen suprimirá unos 1.750 puestos de trabajo, debido a la baja demanda y a la lenta implementación de nuevas tecnologías.

En Waiblingen, Bosch planea cerrar una planta con 560 empleados, que produce conectores para la industria automotriz, a finales de 2028, tras años de descenso en la producción.

En Bühl, centro de producción de motores eléctricos pequeños, la empresa prevé eliminar unos 1.550 puestos de trabajo, mientras que en Homburg, donde la producción de componentes para camiones diésel sigue siendo predominante, se suprimirán aproximadamente 1.250 puestos.