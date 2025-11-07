Bridgestone nombra a Daniel Camacho como nuevo director de consumo y responsable del suroeste de Europa. - BRIDGESTONE

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de neumáticos Bridgestone ha nombrado a Daniel Camacho como nuevo director de productos de Consumo y responsable de la región suroeste de Europa (España y Portugal), en cuyo cargo comenzará a trabajar a partir del próximo 1 de enero de 2026.

Así, Camacho liderará el negocio de productos de consumo y asumirá la dirección estratégica de la región, consolidando el posicionamiento de la compañía en los mercados de España y Portugal.

Con anterioridad, ha desarrollado su carrera en compañías de referencia donde ha ocupado puestos de responsabilidad en las áreas de marketing y ventas para los mercados de España y Portugal. Desde su incorporación a Bridgestone, Camacho ha contribuido de forma decisiva al desarrollo del área de productos comerciales como director de esta área.

Camacho sustituye a José Manuel Ledo, que dejará Bridgestone a finales de 2025 tras más de tres décadas de dedicación a la compañía.

Como parte de estos cambios, Vicente Marino, actual responsable de la región Sur de Europa y de productos comerciales en esa región, extenderá su responsabilidad sobre productos comerciales también para la región Suroeste. Marino ofrecerá su conocimiento del negocio con una sólida trayectoria fuera y dentro de la región donde ya ocupó el puesto de responsable de productos de consumo.