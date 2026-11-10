Bruselas da luz verde a la compra de Europcar por Volkswagen

Archivo - Banderas de la UE ante la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado este martes luz verde a la compra de la francesa Europcar por el fabricante alemán Volkswagen, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo ni en una parte sustancial del mismo.

Bruselas considera que la transacción no plantea problemas de competencia porque su impacto será limitado en la estructura del mercado.

El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el pasado 13 de octubre, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.