Bruselas debatirá la autorización del sistema FSD de Tesla para su uso en Europa

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MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea debatirá, junto con los Estados miembros, la solicitud de Países Bajos para autorizar los requisitos de homologación relacionados con el sistema de conducción supervisada (FSD) de Tesla, aunque no se procederá a una votación sobre esta cuestión para su aprobación en el conjunto de la Unión Europea.

Así consta en la agenda del próximo encuentro del Comité Técnico de Vehículos de Motor, formado por distintos representantes de los países miembros de la Unión Europea y de la Comisión Europea, que se reunirá el 6 de octubre para abordar este y otros asuntos del sector automovilístico, con dicha propuesta por parte de Países Bajos sobre la mesa.

De esta forma, se pospone una posible votación sobre el sistema FSD para su aplicación en todo el bloque comunitario, que la propia Tesla esperaba este próximo octubre, quedando el asunto solamente en un formato de debate.

Hasta ahora, siete países de la Unión Europea han aprobado, definitiva o provisionalmente, el sistema FSD, con República Checa como el último Estado en el que se ha dado luz verde a su próximo despliegue.

Tesla FSD Supervised es un sistema de asistencia al conductor SAE Nivel 2 (automatización parcial de la conducción). El conductor debe permanecer totalmente concentrado en la conducción en todo momento, supervisar continuamente el funcionamiento del sistema y estar preparado para tomar el control inmediatamente cuando sea necesario. La responsabilidad de operar el vehículo recae enteramente en el conductor.

Recientemente, Tesla ha defendido las ventajas de la aprobación regulatoria en Europa de su sistema de conducción automatizada total (supervisada), apoyándose en argumentos de seguridad y en el número de horas de pruebas realizadas en las distintas carreteras europeas, incluidas las de España.

El comité también debatirá la actualización y los avances en la aplicación de Euro 7, incluyendo cambios en la normativa sobre emisiones en condiciones reales de conducción y aspectos relacionados con vehículos de hidrógeno. Además, se presentará una propuesta para modificar la normativa europea sobre cómo se determinan las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados.