Bruselas libra de arancel al Cupra Tavascan que Seat fabrica en China tras aceptar un precio mínimo

La Comisión Europea ha informado este martes de un acuerdo para retirar el arancel del 20,7% que asumía hasta ahora Seat por la importación del modelo Cupra Tavascan que produce en China, después de que la marca haya aceptado fijar un precio mínimo para la venta del vehículo en la Unión Europea suficiente para no dañar a la industria europea.

Además de establecer un precio mínimo para la exportación, el acuerdo entre las partes implica limitar el volumen de las importaciones, aunque Bruselas no ha informado por razones de confidencialidad ni del precio fijado ni los contingentes a los que está sujeta la exención de arancel.

En todo caso, los servicios comunitarios han precisado que el acuerdo ha sido aceptado tanto por la filial de Volkswagen en Anhui (China) como por su socio en Europa, la planta de Seat en Martorell.

El precio fijado es el resultado de una investigación que mostró que el techo propuesto por Volkswagen "para este modelo específico no será dañino para la industria de la Unión Europea".

El fabricante asume, además, el compromiso de invertir en proyectos relevantes en el sector del coche eléctrico en la Unión Europea, "con hitos claramente definidos" y que apoye la estrategia industrial e incentive el cumplimiento de los objetivos de la transición climática.

Desde octubre de 2024, la UE impone aranceles de hasta el 35,3% a todos los vehículos eléctricos fabricados en China que se exportan al mercado comunitario y, en este contexto, Seat está pagando un cargo adicional del 20,7%, además del arancel existente del 10% sobre su Cupra Tavascan.