Las búsquedas de coches eléctricos caen hasta el 4% al conocer la letra pequeña de la deducción de IRPF

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las búsquedas de vehículos eléctricos en Internet han caído hasta el 4% tras conocerse la letra pequeña de la deducción de IRPF del 15% aprobada este martes en el Consejo de Ministros, tras haber alcanzado el 25% de las búsquedas el lunes, cuando se anunció la medida.

Según indica AutoScout24 en un comunicado este miércoles, la caída, de 21 puntos porcentuales entre lunes y martes, se debe a que la iniciativa no incluye al vehículo eléctrico usado, no se adelanta el dinero ni se concreta una cantidad visible de ahorro para el consumidor, además de obligar a hacer la declaración de la renta a personas que no están obligados a presentarla por no superar el umbral de ingresos anuales.

Así, AutoScout24 hace "hincapié" en que la medida obliga a anticipar el dinero por parte del comprador, y que este tendrá que esperar, si compra el coche este año, como mínimo hasta abril de 2024, cuando se inicie la campaña de la renta, para su posible reembolso.

En este sentido, AutoScout24, enmarcada dentro del portal Sumauto, asegura que la medida no ha calado en los conductores. Así, mientras que el lunes, tras el anuncio, se disparó la búsqueda de coches eléctricos nuevos desde el 16% hasta el 25%, ha caído bruscamente al día siguiente, hasta el 4%.