BYD Seal U DM-I - @LAIDEA.ES

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

BYD ha actualizado su modelo superventas en España, el SUV híbrido enchufable Seal U, que ahora introduce un nuevo diseño de maletero, una batería de mayor capacidad y mejor comportamiento en carretera gracias a los cambios en la suspensión trasera y la dirección, disponibles por un precio de partida de 39.300 euros (sin tener en cuenta los descuentos).

El PHEV de BYD más vendido en 2025, y que por el momento ostenta el segundo puesto en 2026 (solo por detrás de su compañero de filas BYD Atto 2) se adentra ahora en el año 2027 con mayores prestaciones y más potencia de motor.

Todas las versiones incorporan ahora un motor de gasolina de 1,5 litros turboalimentado de 130 CV (96 kW) en sustitución del anterior bloque atmosférico en las versiones de tracción delantera, lo que aporta ganancias notables en potencia y prestaciones, además de una mayor eficiencia en conducción a alta velocidad.

El acabado Boost de acceso a la gama Seal U DM-i combina el motor de gasolina con un motor eléctrico de 204 CV (150 kW) para entregar una potencia total conjunta de 238 CV (175 kW), lo que supone un incremento del 9% respecto a la versión anterior. La velocidad máxima aumenta hasta los 200 km/h, mientras que la ajustada eficiencia de su sistema híbrido enchufable DM-i asegura una autonomía eléctrica de 80 km gracias a su batería de 18,3 kWh.

La versión Comfort mantiene su batería de mayor capacidad, con 26,6 kWh, que le otorga ahora 130 km de autonomía en modo 100% eléctrico y reduce sus emisiones de CO2 en solo 41 g/km. Este modelo acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos -medio segundo más rápido que antes- y se posiciona como el Seal U DM-i con mayor autonomía combinada de la gama, alcanzando los 1.030 km.

Por su parte, el acabado Design cuenta con un motor adicional de 204 CV (150 kW) en el eje trasero para ofrecer una potencia total máxima de 374 CV (275 kW) y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,1 segundos. Además, ahora adopta la misma batería de 26,6 kWh que la versión Comfort. La autonomía 100% eléctrica del Design aumenta un 62,8%, llegando a los 114 km, mientras que su autonomía combinada alcanza los 914 km.

Junto a estas mejoras en el sistema de propulsión, todas las versiones del Seal U DM-i disponen ahora de carga rápida en corriente continua (CC) de hasta 55 kW. Este nivel de potencia, poco habitual en un híbrido enchufable, duplica con creces la especificación anterior y reduce a la mitad el tiempo de recarga del 30% al 80%, requiriendo solo 15 minutos en el acabado Boost y 20 minutos en los acabados Comfort y Design.

MEJORAS EN EL CHASIS Y LA DIRECCIÓN

Aunque la carrocería no cambia, bajo ella se han introducido importantes modificaciones en el chasis y la dirección. La suspensión trasera pasa de una configuración de tres brazos a un esquema multibrazo de cuatro brazos, lo que mejora el control del balanceo de la carrocería y aporta mayor aplomo en curva y un confort superior en autopista.

La dirección también se ha renovado, pasando de una dirección asistida eléctrica montada en la columna a un sistema de doble piñón. Esto proporciona una mayor precisión y un tacto más natural. Además, incluye un control ante reventón, con el fin de evitar la inestabilidad mientras se conduce con un pinchazo.

Las dimensiones se mantienen, con 1,67 de alto, 2,085 de distntacia entre los ejes y 4,77 metros de largo. En el exterior también se mantienen los colores más demandados, a los que se suman el Burgundy Red y el Graphite Blue.

MÁS ESPACIO INTERIOR Y MEJORAS DE SONIDO E INFOENTRETENIMIENTO

A nivel espacio, una de las principales reclamaciones de los clientes era la capacidad del maletero, que ahora introduce una mejora hasta los 530 litros, con posibilidad de superar los 1.500 litros con los asientos abatidos.

En cuanto al infoentretenimiento, la gama ofrece dos tamaños de pantalla, según el acabado, de 12,8" (32,5 cm) en el acabado Boost y de 15,6" (39,6 cm) para las versiones Comfort y Design. En ambos casos, el sistema dispone del software más reciente de BYD e integra Google Built-in, lo que incluye Google Maps, Google Assistant y acceso a Google Play Store para descargar decenas de aplicaciones.

El acabado Comfort incluye asientos delanteros calefactados y ventilados, volante calefactado, climatizador bizona, cuatro puertos USB, luces de cortesía en los retrovisores exteriores y techo solar panorámico. El acabado Design añade iluminación ambiental interactiva multicolor, equipo de sonido Infinity y Head-Up Display con la información esencial de conducción a la vista y con modo nieve.

En cuanto a tapicería, se ofrecen hasta tres opciones de acabado (negro con costuras rojas, tapicería en negro y marrón y una nueva en tonos azules y grises). Finalmente, las llantas se ofrecen en 19 pulgadas, con opción bitono o negro, según el acabado.