BYD alcanza los 17 millones de vehículos electrificados producidos en todo el mundo - BYD

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de origen chino BYD ha logrado la producción de su vehículo enchufable número 17 millones en su planta de Xi'an, convirtiéndose en la primera compañía de automoción del mundo en alcanzar esta cifra con el Seal 08, su berlina del segmento E presentada en el Salón de Pekín.

El BYD SEAL 08 es el nuevo buque insignia de BYD en el segmento de las berlinas de representación, un modelo que en su versión 100% eléctrica dispone de una autonomía de 905 km (ciclo CLTC), tecnología de carga ultrarrápida, asistencia de estacionamiento inteligente, sistema de dirección a las ruedas traseras y otras muchas tecnologías capaces de ofrecer una experiencia de viaje de referencia entre las berlinas de su segmento.

BYD CONTINÚA SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Junto a la llegada de esta importante cifra, BYD mantiene su posición de liderazgo respaldada por su sólida base tecnológica, su completa gama de productos y una madura estrategia global.

En la primera mitad de este año, las ventas acumuladas de la compañía han alcanzado 1.808.511 unidades, de las cuales 789.367 corresponden a turismos y pick-ups vendidos fuera de China. Esta cifra representa un incremento interanual del 68%, lo que demuestra un sólido crecimiento internacional.

Igualmente, la compañía sigue impulsando sus tecnologías en todo el mundo. En marzo de 2026 la marca lanzó la segunda generación de la Blade Battery y su tecnología de carga ultrarrápida FLASH Charging, capaz de realizar una carga completa en tan solo 9 minutos, sumando sólo 3 minutos adicionales a temperaturas de hasta -30 °C, lo que supera así el desafío global de los tiempos de carga.

BYD tiene la previsión de instalar 20.000 estaciones de carga Flash en China para este año. Además, antes de que finalice 2027, desplegará 6.000 estaciones fuera de China, de las que 3.000 se repartirán en Europa; con 300 de ellas en España y 50 en Portugal.