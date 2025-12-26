BYD alcanza los 30.000 vehículos matriculados en España a las puertas de cerrar 2025

BYD Dolphin Surf - BYD

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

BYD ha alcanzado las 30.000 unidades matriculadas en España desde el inicio de su operativa en marzo de 2023, una cifra que prácticamente coincide en el tiempo con otro hito de la compañía, como han sido los 15 millones de vehículos enchufables producidos a nivel global.

Este logro se ha materializado con la entrega de un BYD Seal U DM-i, líder del mercado de vehículos enchufables en España en 2025 en el concesionario BYD Hidamoción de Valladolid.

Desde su llegada al mercado español, la evolución de BYD ha sido especialmente destacada, con un crecimiento constante que se ha intensificado de forma muy significativa en los últimos meses.

Tras alcanzar las primeras 1.000 unidades matriculadas en marzo de 2024, justo un año después del inicio de su actividad, la marca cerró 2024 con un total de 5.393 vehículos enchufables comercializados. En abril de 2025 superó la barrera de las 10.000 matriculaciones y, apenas cuatro meses después, en agosto de 2025, alcanzó las 20.000 unidades vendidas.

Este ritmo de crecimiento se ha mantenido durante la segunda mitad de 2025. Desde agosto, BYD ha pasado de 20.000 a 30.000 unidades comercializadas en solo cuatro meses, "un dato que refleja la creciente confianza de los clientes españoles en la propuesta tecnológica, la calidad de producto y la competitividad de BYD", según ha destacado la compañía.

MODELOS MÁS VENDIDOS

El BYD Seal U, disponible tanto en versión híbrida enchufable DM-i como en 100% eléctrica, se ha convertido en el modelo más exitoso de la marca en España, con un total de 11.785 unidades comercializadas desde su lanzamiento.

Dentro de esta cifra, el Seal U DM-i ha tenido un papel especialmente destacado, al posicionarse a cierre de noviembre como el híbrido enchufable más vendido del mercado español en 2025, con 8.394 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 32,4%.

El segundo modelo más vendido de BYD en España es el ATTO 3, uno de los primeros vehículos de la marca en llegar al mercado nacional, que acumula 4.062 unidades comercializadas. Este SUV compacto 100% eléctrico se ha consolidado además como líder absoluto de su categoría en 2025, con 2.297 unidades vendidas y una cuota de mercado del 13,2% hasta el mes de noviembre.

En tercera posición se sitúa el Dolphin Surf, con 3.895 unidades comercializadas. Tan sólo siete meses después de su lanzamiento en el mercado español, lidera el segmento A de vehículos eléctricos en el acumulado del año, con 3.485 unidades vendidas y una cuota de mercado del 64,1%.