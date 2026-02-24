BYD arranca 2026 con más matriculaciones en la Unión Europea que Tesla, que mantiene cuota de mercado

Archivo - La vicepresidenta de BYD, Stella Li - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

BYD ha matriculado 13.982 coches en el conjunto de la Unión Europea en el mes de enero, lo que supone casi triplicar (un incremento del 175%) su cifra de matriculaciones del mismo mes del año anterior, cuando superó las 5.000 unidades).

Esta cifra le permite alcanzar ya una cuota de mercado del 1,7%, frente al 0,6% de enero de 2025, lo que contrasta con el desempeño de Tesla en el primer mes de este año, al quedarse en el 0,9% de cuota de mercado y vender un 1,6% menos de sus vehículos.

En concreto, la firma estadounidense ha comercializado 7.187 unidades de sus modelos en enero, mientras que llegó a 7.305 coches vendidos en enero de 2025.

Si, además, se tienen en cuenta las matriculaciones en Islandia, Noruega, Suiza y Reino Unido, la caída interanual de Tesla es del 17%, hasta quedarse en 8.075 unidades matriculadas en el primer mes del año, y una cuota de mercado por debajo del 1% de enero de 2025 (que ahora es del 0,8% en enero de 2026).

Por el contrario, BYD también experimenta un incremento de matriculaciones y de cuota de mercado en enero de 2026 al contabilizar las unidades vendidas en el conjunto de la Unión Europea y Noruega, Islandia, Suiza y Reino Unido. La firma asiática llega a 18.242 coches vendidos en enero de 2026 (un 165% más que en enero de 2025, cuando eran 6.884 unidades) y una cuota de mercado del 1,9% (frente al 0,7% de enero de 2025).