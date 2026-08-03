El BYD Atto 2, el Geely Starray y el BYD Seal U, los híbridos enchufables (PHEV) más vendidos en julio

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MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BYD Atto 2, el Geely Starray y el BYD Seal U han sido los modelos híbridos enchufables (PHEV) más vendidos en julio en España, según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En concreto, el BYD Atto 2 ha sumado 1.088 matriculaciones en el séptimo mes del año, lo que le permite afianzarse en el primer puesto de ventas de híbridos enchufables en el acumulado del año, donde ya ha llegado a los 7.620 registros.

De su lado, el Geely Starray, cuya comercialización comenzó en marzo en España, ha irrumpido con fuerza en el ranking mensual, al hacerse con el segundo puesto en julio, con 907 matriclaciones y un 6,25% de cuota en el mercado de híbridos enchufables.

El segundo modelo que BYD coloca en el podio es el BYD Seal U, que alcanza en este séptimo mes del año 839 anotaciones. En el acumulado del año, es el segundo modelo PHEV más vendido, al registrar 6.864 matriculaciones.

Toyota completa el 'top 5', con su C-HR en el cuarto puesto de julio y el tercero en el intervalo enero-julio, con 774 y 4.932 matriculaciones, respectivamente. El quinto puesto es para el Toyota RAV 4, que llega a 691 anotaciones mensuales.

El 'top 10' lo conforman el Ebro S700 (685 registros), el Mercedes Clase GLC (572), el Ford Kuga (fabricado en España, con 443 matriculaciones en julio), el Volkswagen Tiguan (342) y el BYD Dolphin G, de reciente comercialización en España y que ya ha sumado 317 nuevas unidades.

El Ford Kuga, el Mercedes Clase GLC y el Ebro s700 han logrado también un buen puesto en el ranking de turismos híbridos enchufables más vendidos del año, a los que se suman el Omoda 7, el Mercedes Clase GLA, el BMW x1 y el Omoda 9.