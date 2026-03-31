Archivo - BYD Celebra Su Tercer Aniversario En España Tras Alcanzar Las 40.000 Unidades Matriculadas - @LAIDEA.ES - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

BYD ha celebrado el tercer aniversario del arranque de su andadura comercial en España con el hito de alcanzar 40.000 unidades matriculadas acumuladas de vehículos enchufables y superar los 100 concesionarios en el país.

El primer trienio de la marca ha estado marcado por un crecimiento exponencial. Tras cerrar su primer año comercial completo con 5.393 unidades entregadas, BYD aceleró su expansión en 2025, un ejercicio en el que se consolidó como la marca líder en ventas de vehículos enchufables (EV + PHEV), alcanzando un total de 25.552 unidades entregadas y una cuota de mercado del 11,4%.

Esta tendencia se ha visto reforzada en 2026, año en el que la compañía continúa con una clara trayectoria ascendente. Tras cerrar febrero como la marca más vendida en el mercado de vehículos enchufables por décimo mes consecutivo, BYD acumula 4.965 matriculaciones en lo que va de año, con una cuota del 14,6% y un crecimiento del 127,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

ESPAÑA, UN MERCADO DE GRAN POTENCIAL PARA BYD

Tras alcanzar sus primeras 1.000 unidades en marzo de 2024, la compañía logró llegar a las 20.000 en agosto de 2025, apenas un año y medio después, para siete meses más tarde superar las 40.000 unidades. En total, se han presentado 13 modelos y se han realizado cuatro grandes lanzamientos europeos que posicionan a España como uno de los mercados con mayor potencial para la multinacional en el continente.

Encabeza el 'top 3' de ventas en este periodo el BYD Seal U (en sus versiones 100% eléctrica y DM-i), tras superar las 10.000 unidades sólo en 2025 y acumular ya un total de 12.879 unidades comercializadas.

Menos de un año después de su lanzamiento, el Dolphin Surf ya se ha convertido en el segundo modelo más vendido de la marca en España, liderando las ventas del segmento A de vehículos eléctricos desde su llegada al mercado nacional y acumulando un total de 5.135 unidades comercializadas.

El podio lo completa el BYD Atto 3, uno de los tres primeros modelos en llegar al mercado español hace tres años, que ha convencido a 4.376 clientes y que acaba de recibir su relevo comercial con el Atto 3 EVO, un modelo completamente nuevo que ahora se ofrece en versiones de tracción trasera (Design) o tracción total (Excellence), incorpora tecnología Cell to Body (CTB), una potencia de hasta 449 CV (330 kW), hasta 220 kW de carga en corriente continua y hasta 710 km de autonomía en ciclo urbano.

Paralelamente, la red de concesionarios ha crecido hasta los 102 puntos de venta actuales, que le permiten tener presencia en la práctica totalidad del territorio español. El crecimiento de la red comercial de BYD no se detiene, con el objetivo de alcanzar los 130 concesionarios durante 2026.

"Hace tres años, BYD llegó a España con la firme determinación de liderar el cambio, no solo como un fabricante de automóviles, sino como motor para transformar la movilidad sostenible. Hoy, alcanzar las 40.000 unidades matriculadas es el testimonio de que esa visión ya es una realidad tangible gracias a la confianza de miles de familias, empresas e instituciones que han decidido dar el paso hacia la electrificación con nosotros", ha destacado el director general de BYD Iberia, Alberto de Aza.