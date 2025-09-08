El BYD Dolphin Surf será el primer modelo de la marca asiática fabricado en Europa.

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística de origen chino BYD ha desvelado que el modelo urbano, Dolphin Surf, será el primer ejemplar de la marca que será fabricado en la nueva planta de producción de Szeged (Hungría) que comenzará su operatividad a finales de 2025.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, en el IAA Mobility de Múnich este lunes. "Europa es un mercado tremendamente importante para nosotros, por lo que es natural confirmar aquí, en el salón del automóvil europeo más importante de Europa, que el Dolphin Surf será el primer coche que fabricaremos en Hungría. Hemos sido coherentes con nuestro compromiso con este proyecto y estamos muy emocionados por empezar a vender coches fabricados en Europa", ha indicado.

Stella Li también confirmó que la tecnología 'Flash Charging' de carga ultrarrápida de BYD --que proporciona hasta 1 megavatio de potencia y 400 km de autonomía en 5 minutos--, está en pleno desarrollo para implantarse en Europa y que las instalaciones comenzarán incluso antes de lo programado, con 200-300 estaciones previstas para el segundo trimestre de 2026.

PRESENTACIÓN DEL BYD SEAL 6 DM-I

BYD también ha revelado a su protagonista del Salón de Múnich, el BYD 6 DM-i, el segundo modelo híbrido enchufable que la compañía lanza en Europa. Su precio en España no se conocerá hasta mediados de este mes y sus pedidos comenzarán antes de final de año.

El Seal 6 DM-i es el segundo modelo híbrido enchufable que BYD lanza en Europa, tras el exitoso Seal U DM-i. El nuevo modelo llegará en dos tipos de configuración. La primera bajo el acabado 'Boost' Blade Battery es de 10,08 kWh y la potencia máxima del sistema es de 135 kW (184 CV). Esta es la versión con la mayor autonomía combinada WLTP, con hasta 1.505 kilómetros para el sedán, y 1.350 kilómetros en el 'Touring'.

Las ediciones 'Comfort Lite' y 'Comfort' del Seal 6 DM-i cuentan con una mayor potencia hasta los 156 kW (212 CV), y una batería más grande, con 19 kWh de capacidad. El sedán y el 'Touring' pueden recorrer hasta 100 kilómetros solo con electricidad, respectivamente. Las autonomías combinadas WLTP de estas versiones son 1.455 kilómetros para el sedán y 1.350 km para el 'Touring'.

Igualmente, Li ha asegurado que el próximo vehículo de la entidad asiática que tendrá versión DM-i (nomenclatura para designar a los híbridos enchufables en BYD) será el SUV Atto 2.

Por último, dos años después de la primera aparición de la automovilística en el Salón de Múnich, con la presentación europea del Seal 6 DM-i, BYD eleva su gama actual de vehículos a 13 modelos en el mercado europeo. Además, la vicepresidenta Li afirmó que superarán "los 1.000 concesionarios a finales de 2025 y duplicarán con creces esa cifra a finales de 2026".