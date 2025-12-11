BYD Iberia nombra a Rodrigo Ferreira y Carmen Sánchez Martín como nuevos jefes de ventas y producto

BYD Iberia nombra a Rodrigo Ferreira y Carmen Sánchez Martín como nuevos jefes de venta y producto - BYD

La marca asiática BYD ha anunciado la incorporación de Rodrigo Ferreira como 'national sales manager' y de Carmen Sánchez Martín como 'product manager' para BYD en España y Portugal.

"Estos nombramientos consolidan la apuesta de la compañía por fortalecer su estructura en España y Portugal en un momento de crecimiento acelerado y expansión estratégica", ha expresado la compañía en un comunicado.

Rodrigo Ferreira cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria de la automoción y ha ocupado cargos de dirección comercial en diversos mercados y redes de distribución para marcas como BMW, Hyundai, Stellantis y Mitsubishi. En su nuevo cargo aportará "una visión transversal del sector y una experiencia clave para consolidar la estrategia comercial de BYD en España y Portugal", añade la compañía.

Por su parte, Carmen Sánchez Martín cuenta con más de ocho años de experiencia en marketing, ventas y gestión de producto. Ha participado en el lanzamiento y desarrollo de modelos para Renault Group y en marketing financiero en Ford Motor Company. Su experiencia reforzará la estrategia de producto de BYD, "impulsando el posicionamiento de la amplia gama de BYD", explica la firma asiática.

"Con la incorporación de Rodrigo y Carmen, fortalecemos nuestro equipo con profesionales de gran experiencia y visión estratégica. Su conocimiento del mercado será fundamental para continuar nuestro sólido crecimiento y liderar la movilidad eléctrica en nuestro mercado", ha señalado el Country Manager de BYD para España y Portugal, Alberto de Aza.