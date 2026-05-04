Archivo - BYD lidera el mercado híbrido enchufable en abril con el Seal U y el Atto 2 en las dos primeras plazas - BYD - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El BYD Seal U-DMi ha liderado el mercado de vehículos híbridos enchufables en el mes de abril robándole el puesto a su 'hermano' Atto 2, que acumulaba las 'victorias' como modelo más comercializado en el mercado PHEV en los meses de febrero y marzo.

Así, el modelo asiático del segmento D ha logrado 1.252 matriculaciones en el pasado mes de abril, logrando un aumento de sus registro del 38,1% sobre el mismo periodo del año anterior y superando con diferencia las 967 disposiciones del Atto 2. En tercera posición se ha perfilado en abril el Mercedes Clase GLC, con 580 operaciones y un alza del 58% en términos interanuales.

Igualmente, volvió a destacar el desempeño del Omoda 7 SHS en abril. Por primera vez desde su entrada al mercado nacional se situó en el 'top 5' del mercado PHEV con 508 unidades registradas, seis unidades más que el Ford Kuga --modelo que se fabrica en Almussafes (Valencia)--, que concluyó el mes de abril con 502 ventas y un mínimo repunte del 1,2%.

Han cerrado este ranking de abril, el Toyota C-HR con 488 unidades matriculadas en su gama PHEV (-40,2%) y el Ebro S700 --fabricado en Zona Franca de Barcelona-- que se mantiene fijo entre los diez mejores, con 485 unidades y cuadriplicando sus datos de hace un año (+300%). Finalmente, el Audi Q3, el BMW X1 y el Volkswagen Tiguan han sellado 418, 411 (+233%) y 379 (+34,8%) matriculaciones, respectivamente.

DOS MODELOS 'ESPAÑOLES' ENTRE LOS MÁS VENDIDOS HASTA ABRIL

En el acumulado del primer tercio del año, los buenos resultados de los modelos de BYD desbancan al Toyota C-HR, con 3.588 a favor del BYD Seal U (+39,6%), que supera por la mínima las 3.571 del Atto 2 y que dejan al modelo japonés en tercer lugar con 3.093 unidades, un 3,3% más que hasta abril de 2025.

Le siguen con algo más de distancia el Mercedes Clase GLC con 2.277 operaciones --prácticamente duplicando sus datos en términos interanules (+81%)-- y el Ford Kuga, con 2.244 unidades, que presenta un alza del 5% hasta abril.

Mientras, el 'top 10' se completa en el intervalo de enero a abril con un Mercedes Clase GLA en sexto lugar (1.565 matriculaciones, +68%), seguido de tres modelos del grupo Chery. En séptimo puesto, se coloca el Omoda 9 (1.526 unidades) por delante del Ebro S700 y el Omoda 7, con 1.414 y 1.385 unidades cada uno, en el octavo y noveno puesto. El Audi Q3 cierra el décimo lugar, con 1.316 entregas.