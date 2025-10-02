Archivo - BYD se mantiene líder en matriculaciones de vehículos enchufables en 2025 y es 'top 10' en particulares. - BYD - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía de origen chino BYD continúa siendo la marca líder en matriculaciones de turismos enchufables en el acumulado de 2025, con un total de 16.614 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 10,4%, lo que representa un crecimiento del 577% respecto al mismo periodo de 2024.

La compañía consiguió matricular 2.437 ejemplares en el último mes de septiembre, casi cuadriplicando sus datos de 2024 (+292%), que le han permitido situarse como novena marca favorita de clientes particulares entre enero y septiembre de este año, con 11.395 unidades comercializadas.

Desde BYD, destacan este hito como "histórico", ya que la firma lo ha conseguido vendiendo "únicamente vehículos enchufables". A subrayar, los datos de uno de sus buques insignia, el BYD Seal U DM-i, que es el híbrido enchufables más vendido entre enero y septiembre, con 6.750 unidades (600 entregas en septiembre).

DOLPHIN SURF, DOLPHIN Y ATTO 3, LÍDERES EN SUS MERCADOS

BYD mantiene también en septiembre su protagonismo en el mercado de vehículos 100% eléctricos ocupando la segunda posición general con una cuota durante el presente ejercicio del 13,5%, y colocando tres de sus modelos entre los diez más vendidos en España.

El BYD Dolphin Surf se mantiene como el líder del segmento A de vehículos eléctricos, con un total de 1.949 matriculaciones en lo que va de año (503 en el mes de septiembre) y una cuota de mercado del 36,8%.

El BYD Dolphin, por su parte, se ha posicionado como una referencia en el segmento C de eléctricos, acumulando 1.354 unidades (44 en el mes de septiembre) y una cuota del 32,3%.

El BYD ATTO 3 continúa reforzando la presencia de la marca en el competitivo segmento de los SUV compactos eléctricos. Con 1.802 matriculaciones (269 entregas en septiembre) y una cuota del 13,3% en lo que va de año.