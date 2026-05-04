BYD matricula más de 4.000 coches en abril en España y logra una cuota de mercado del 3,8%

BYD Sealion 7 - BYD

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

BYD ha registrado un total de 4.039 unidades matriculadas en abril, lo que supone un crecimiento del 161,3% respecto al año anterior y lleva a la firma asiática a elevar su cuota en el mercado total hasta el 3,8%.

Los resultados de abril son especialmente significativos en el canal de particulares, donde BYD ha logrado romper por primera vez la barrera del 5% de cuota de mercado (5,14%) con 2.297 unidades entregadas. Este hito sitúa a BYD en la sexta posición absoluta del ranking de ventas a particulares en España.

En el acumulado de 2026, la marca ya suma 13.469 unidades, lo que representa un incremento del 151,5% respecto a 2025 y le otorga una cuota del 3,3% en el mercado general.

Solo en el mercado de vehículos 100% eléctricos, BYD lidera el mes con 1.568 unidades matriculadas (16,1% de cuota) y el acumulado del año con 5.437 unidades (14,7% de cuota), creciendo un 95,1%. Mientras, en el mercado de híbridos enchufables, la marca encabeza el ranking mensual con 2.471 unidades (21,2% de cuota de mercado) y el acumulado anual con 8.032 matriculaciones, un 212,5% más que en 2025.

El BYD Seal U-DMi ha liderado el mercado de vehículos híbridos enchufables en el mes de abril, robándole el puesto a su 'hermano' Atto 2, que encabezaba el podio de modelo más comercializado en el mercado PHEV en los meses de febrero y marzo.

Así, el modelo asiático del segmento D ha logrado 1.252 matriculaciones en el pasado mes de abril, logrando un aumento de sus registro del 38,1% sobre el mismo periodo del año anterior y superando con diferencia las 967 disposiciones del Atto 2.

"Con estos resultados, BYD no sólo refuerza su liderazgo técnico y comercial, sino que consolida su papel como motor principal de la transición hacia una movilidad sostenible, segura y eficiente en todos los segmentos", ha celebrado la firma.

CAEN SUS VENTAS UN 15% EN TODO EL MUNDO

En el lado contrario, a nivel mundial, las ventas de BYD han retrocedido más de un 15% respecto al año anterior en lo que se refiere al mes de abril, tras sumar 321.123 unidades.

Mientras, en el acumulado del año, el descenso es aún mayor, con una caída interanual del 26,02% y quedándose con algo más de un millón de registros en todo el mundo.