BYD presentará en el Salón de Múnich su nuevo Seal DM-i, híbrido enchufable con 1.505 km de autonomía.

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de vehículos asiático BYD hará el próximo 8 de septiembre la presentación oficial de su nuevo BYD Seal 6 DM-i en el IAA Mobility de Múnich.

La marca líder mundial en ventas de vehículos enchufables estrenará su nuevo modelo que cuenta con la tecnología híbrida enchufable Dual Mode y que permite una autonomía máxima combinada de hasta 1.505 kilómetros bajo el método de prueba WLTP ((Procedimiento Mundial Armonizado para el Ensayo de Vehículos Ligeros).

El BYD SEAL 6 DM-i se presentará tanto en su versión sedán, con carrocería de tres volúmenes, como en la familiar Touring, lo que supone la entrada de BYD en el mercado europeo de los vehículos con carrocería familiar.

Durante el salón, en Odeonsplatz, los asistentes también podrán ver otros modelos de la marca e incluso hacer pruebas de conducción de Seal, Seal U DM-i, Dolphin Surf, Atto 2 y Sealion 7. Denza, la marca premium de BYD, hará también la presentación de su monovolumen D9 junto al buque insignia Z9GT.

PRUEBA DEL SISTEMA DE CARGA ULTRARRÁPIDA

Otro espacio de exhibición de BYD, en Königsplatz, se ha diseñado para mostrar las innovaciones de vanguardia que convierten a la marca en líder mundial en tecnología de movilidad sostenible. Esto incluirá una oportunidad para que los usuarios europeos vean en acción el sistema de carga ultrarrápida de BYD, con una potencia de hasta 1.000 kW y que permite añadir unos 400 km de autonomía en solo cinco minutos de carga.