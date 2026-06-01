BYD repite con Seal U y Atto 2 como los híbridos enchufables más vendidos del mes de mayo

Archivo - BYD lidera por cuarto mes el mercado PHEV y repite con Seal U y Atto 2 en las dos primeras plazas - BYD - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca BYD se mantiene como la firma con más ventas de modelos híbridos enchufables en España y al igual que en abril, el BYD Seal U-DMi y el Atto 2 (fue el más vendido en febrero y marzo) han sido los modelos con más ventas en mayo con un total de 1.388 unidades (-1,7%) para el primero y 1.360 unidades para el segundo, que apenas lleva unos meses en el mercado.

En tercera posición se ha situado el Ford Kuga. El modelo que se configura en Almussafes (Valencia) ha presentado un total de 714 ventas en el último mes, un 25,7% más que en el mismo mes del año anterior.

Igualmente, volvió a destacar el desempeño del Omoda 7 SHS en mayo. Por segunda vez desde su entrada al mercado nacional se situó en el 'top 5' del mercado PHEV con 626 unidades registradas, mientras que el Mercedes Clase GLC mostró un rendimiento superior al 3,4% en el mes tras comercializarse 578 vehículos con la 'flecha plateada'.

Han cerrado este ranking de mayo, el Toyota C-HR con 552 unidades matriculadas en su gama PHEV (-44,8%), el Mercedes clase GKA con 459 operaciones (+44,6%), el BMW X1 con 438 registros (-8,4%), el Jaecoo 7 con 394 ventas (-8,2%) y el Audi Q5 PHEV con 373 comercializaciones, multiplicando por siete sus datos de mayo de 2025.

FORD KUGA, CUARTO PHEV MÁS VENDIDO EN ESPAÑA

En el acumulado hasta el mes de mayo de 2026, los buenos resultados de los modelos de BYD mes a mes les hacen ser líderes en un mercado que cada vez tiene más miradas para los conductores españoles. En concreto, BYD Seal U domina en el mercado de modelos PHEV con 4.976 unidades vendidas (+24,9%), mientras que 4.931 operaciones son a favor del Atto 2.

Le siguen con algo más de distancia el Toyota C-HR PHev con 3.645 ventas (-8,7% menos que en el mismo periodo del año anterior), mientras que las buenas cifras de Ford Kuga en mayo le hacen colocarse en el cuarto escalón de este mercado hasta el quinto mes del año con 2.958 registros, un 9,8% más. El 'top 5' lo cierra un Mercedes Clase GLC con 2.855 entregas, un 57,1% más.

Mientras, el 'top 10' se completa en el intervalo de enero a mayo con un Mercedes Clase GLA en sexto lugar (2.024 matriculaciones, +62,7%), seguido de tres modelos del grupo Chery. En séptimo puesto, se coloca el Omoda 7 (2.011 unidades) por delante del Omoda 9, con 1.832 y 1.779 del Ebro S700 que multiplica por nueve sus datos en comparación con el acumulado hasta mayo de 2025, en el octavo y noveno puesto. El BMW X1 cierra el décimo lugar, con 1.705 disposiciones (+57,8%).