BYD Seal U suma 20.000 matriculaciones en España: ¿Por qué triunfa tanto este modelo electrificado?

Entrega del modelo número 20.000 del BYD Seal U en España - BYD

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

BYD ha sumado un nuevo hito en España al alcanzar las 20.000 unidades matriculadas del BYD Seal U, sumando sus versiones 100% eléctricas e híbridas enchufables (DM-i), tras poco más de dos años desde el inicio de su comercialización en abril de 2024.

En dicho mes, BYD arrancó la venta de la versión eléctrica, mientras que fue a finales de agosto de 2024 cuando empezó a ofrecer la opción híbrida enchufable (PHEV), que concentra el mayor volumen de ventas.

En 2025, el BYD Seal U DM-i concluyó como el híbrido enchufable más vendido de España tras registrar 9.373 matriculaciones y obtener una penetración del 31,7% en su segmento.

Mientras, en el acumulado de 2026, el modelo registra 7.792 unidades matriculadas, con una cuota de mercado del 4,5%, lo que lo sitúa como el segundo vehículo enchufable más vendido en el país. Estas cifras dan continuidad al desempeño registrado en 2025, ejercicio en el que el Seal U se convirtió en el modelo enchufable líder de ventas en España, con 10.366 matriculaciones y una cuota del 4,6%.

SEGURIDAD, PRECIO Y CONFORT

Los altos estándares de seguridad, el confort a la hora de realizar largos viajes o su asequible precio son algunos de los factores que han llevado a este modelo de BYD a ser uno de los más vendidos en España. La gama en el mercado español parte desde los 29.990 euros para el Seal U DM-i y desde 31.161 euros para el Seal U 100% eléctrico.

Para quienes buscan una movilidad cero emisiones, las versiones 100% eléctricas del BYD seal U se ofrecen en acabados Comfort y Design, en ambos casos con un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 160 kW (218 CV) y un par máximo de 310 Nm y 330 Nm respectivamente.

Disponible con baterías de 71,8 kWh y 87 kWh, homologa autonomías en ciclo combinado de hasta 420 km y 500 km, respectivamente. Además, admiten carga rápida en corriente continua de hasta 140 kW, lo que permite cargar del 30% al 80% en 28 minutos.

El habitáculo se aprovecha de sus 4.785 mm de longitud (4.775 mm en las versiones DM-i) para brindar un espacio confortable a los ocupantes, con piso trasero prácticamente plano y soluciones de carga versátiles.

El maletero de las versiones 100% eléctricas ofrece una capacidad de hasta 425 litros (ampliables a 1.440 litros con los asientos traseros abatidos), mientras que las versiones DM-i pueden albergar hasta 450 litros en el acabado Comfort y alcanzar los 1.465 litros al abatir los asientos traseros.

El equipamiento interior incluye elementos como la tapicería de cuero vegano con doble costura, asientos delanteros con ajuste eléctrico, calefacción y ventilación, techo solar panorámico, iluminación ambiental multicolor y el sistema Intelligent Cockpit.

El BYD Seal U complementa su habitabilidad con un alto grado de protección activa y pasiva. Su dotación de sistemas de asistencia a la conducción contempla de serie elementos como control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril, detección de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado delantero y trasero con frenado de emergencia, cámaras de visión 360º, reconocimiento de señales de tráfico y asistente de luces de carretera.