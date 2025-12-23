BYD triplica sus matriculaciones en la Unión Europea en noviembre, mientras Tesla sigue perdiendo cuota

Archivo - BYD - Lars Penning/dpa - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

BYD ha vuelto a elevar sus matriculaciones en la Unión Europea en el mes de noviembre, con un incremento del 235% del número de vehículos vendidos en el bloque comunitario respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone más que triplicar sus registros del undécimo mes del año, hasta las 16.158 unidades.

Según los datos divulgados este martes por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), esta cifra total de vehículos le ha permitido alcanzar una cuota de mercado del 1,1% en el conjunto de países de la Unión Europea, un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024.

Por su parte, en lo que se refiere al conjunto del año, BYD también triplica ya sus ventas respecto al mismo período del año anterior, y acumula 110.715 unidades matriculadas (un 240% más). Esta cifra representa una cuota de mercado del 1,1%, lo que equivale a un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto al 0,3% que sumaba a noviembre de 2024.

TESLA VUELVE A PERDER CUOTA DE MERCADO

De su lado, Tesla ha matriculado en noviembre un 34,2% menos de vehículos que en el undécimo mes del año anterior, con un total de 12.130 unidades vendidas. Esta cifra equivale a una cuota de mercado mensual del 1,4% que, si bien es superior a la de BYD, se trata de un porcentaje inferior al del año pasado por estas fechas, cuando se elevaba al 2,2%.

En el acumulado del año, Tesla suma 129.024 vehículos matriculados en la Unión Europea, un 38,8% menos de registros respecto a los once primeros meses de 2024. En cuota de mercado, la firma estadounidense, propiedad de Elon Musk, ha perdido 0,9 puntos porcentuales, hasta un porcentaje del 1,3% hasta noviembre de 2025.