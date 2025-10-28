BYD triplica sus matriculaciones en la Unión Europea hasta septiembre, mientras Tesla pierde terreno

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

BYD ha experimentado un incremento del 248,1% en el número de matriculaciones registradas en la Unión Europea hasta el noveno mes del año frente al mismo período del año anterior, tras sumar un total de 80.807 unidades, lo que supone más que triplicar los 23.216 vehículos matriculados en los nueve primeros meses de 2024.

Este incremento ha sido aún mayor solo en el mes de septiembre, cuando BYD sumó 13.221 matriculaciones, lo que equivale casi a cuadriplicar el número de vehículos registrados por la firma china en los 27 Estados miembros de la UE frente a los 3.553 del noveno mes del año anterior.

Estas cifras permiten a la marca de origen asiático sumar ya una cuota de mercado del 1,5% en el mercado automovilístico europeo solo en septiembre (frente al 0,4% del año anterior) y del 1% hasta el tercer trimestre del año (en comparación con el 0,3% de cuota de los nueve primeros meses del año anterior).

Por el lado contrario, según se desprende de los datos divulgados este martes por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), Tesla pierde cuota de mercado mes a mes dentro de la Unión Europea.

En concreto, aunque se mantiene por encima de BYD, su cuota de mercado ha caído por debajo del 3% en septiembre, con 25.656 nuevas matriculaciones, un 18,6% de vehículos matriculados frente a los 31.535 del mismo mes del año anterior.

A su vez, en lo que va de año, la cuota de mercado de Tesla ha retrocedido en 0,9 puntos porcentuales, del 2,3% al 1,4%, al sumar 111.328 unidades matriculadas (un 38,7% menos que las del año pasado por estas fechas, cuando la firma estadounidense llegaba a 181.572 vehículos).