BYD vence a Tesla en ventas acumuladas en los cinco grandes mercados europeos, con 105.569 unidades

BYD vence a Tesla en matriculaciones acumuladas en los cinco grandes mercados europeos 105.569 unidades - BYD

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fabricante asiático BYD ha superado en noviembre a Tesla en ventas acumuladas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) en los cinco grandes mercados europeos (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España), con 105.569 unidades y un crecimiento multiplicado por nueve (+807%) en sus operaciones de 2025, pese a operar en un mercado menos que su rival Tesla, concretamente en el mercado francés.

Mientras, la compañía dirigida por Elon Musk, Tesla, ha totalizado 104.642 matriculaciones entre los cinco grandes mercados europeos en los once primeros meses, lo que supone un 24% menos de entregas en términos interanuales de media.

La norteamericana solo cuenta con números positivos en España, donde sus ventas han crecido un 5,6% hasta las 14.211 unidades, fruto del éxito de los Model 3 y Model Y como primer y tercer modelo más populares en el mercado eléctrico.

Sin embargo, Tesla lleva sufriendo en lo que va de año importantes caídas en los principales mercados europeos, aunque destaca la reducción a la mitad (-48,4%) de sus operaciones en Alemania con 17.358 matriculaciones y del 32,8% en Francia con 23.518 comercializaciones --donde no opera BYD--.

En el caso de Italia, el recorte de ventas se ha cifrado en el 27,7% hasta el mes de noviembre con 10.328 unidades, mientras que Reino Unido es el lugar donde menos cae Tesla con un desplome del 6% y 39.227 entregas hasta el undécimo mes del año.

ESPAÑA, SEGUNDO MEJOR MERCADO EUROPEO DE BYD

La compañía asiática ha superado en términos acumulados a Tesla en todos los mercados en los que opera en la pugna por dominar el mercado electrificado frente a la norteamericana.

El mercado español es el segundo mejor mercado europeo en el que opera BYD y apunta a cerrar en esta posición al término de 2025. En concreto, ha vendido en España un total de 22.357 unidades entre sus 13 modelos a disposición de sus clientes en versiones eléctricas e híbridas enchufables, con un crecimiento acumulado cinco veces mayor sobre noviembre de 2024 (+452,3%).

Por delante de España, Reino Unido es el mercado más popular de la asiática en 2025 con 43.740 ventas entre enero y noviembre, logrando también un crecimiento exponencial del 488,5% en el mercado británico.

BYD domina también en términos de ventas en los mercados de Italia y Alemania tras conseguir crecimientos más que notables del 847% y 647,5% con 20.275 y 19.197 entregas, respectivamente.

Así, BYD aspira a ser el mayor fabricante de vehículos electrificados del mundo en 2025. Además, superará los 4,27 millones de entregas que logró en el ejercicio 2024 y que le hicieron terminar como el octavo fabricante con más ventas del mundo.

En concreto, ha conseguido vender 4,18 millones de vehículos en todo el mundo hasta el mes de noviembre (+11,3%), de las cuales, la mitad --2,06 millones-- corresponden a vehículos puramente eléctricos (+32,7% en términos interanuales).