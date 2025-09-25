Cabify, Uber y Bolt afirman que "todos pierden" con la nueva ley catalana del taxi

Varios VTC durante una concentración convocada por el Sindicato Libre de Transporte (STL) y Unauto VTC ante la Consellería de Territorio de la Generalitat, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las plataformas de movilidad Cabify, Uber y Bolt han afirmado que "todos pierden" con la propuesta de ley de transporte en vehículos de hasta 9 plazas presentada en Catalunya --conocida como ley del taxi-- registrada este jueves en el Parlament con la previsión de que entre en vigor en 2026.

A su parecer, los ciudadanos "van a ver cómo empeora la endémica escasez de alternativas de movilidad en Barcelona", y han alertado de los 4.000 puestos de trabajo directos que el sector asegura que se perderían si el texto se convierte en una realidad, informan en un comunicado este jueves.

"Los VTC no compiten con el taxi: lo complementan. La mejor prueba de ello es que taxis y VTC conviven en nuestras plataformas ofreciendo un gran servicio a ciudadanos y turistas que cada vez más huyen de la mano alzada y optan por pedir su viaje a través de una aplicación móvil", han argumentado las tres plataformas.

Han destacado que en la capital catalana "no sobran VTCs, sino que faltan taxis y VTCs", alegando que Barcelona es, textualmente, la ciudad con un menor ratio de VTCs y taxis por 1.000 habitantes de Europa (3,4 vehículos), es decir, 2,1 puntos por debajo de París (5,5), menos de la mitad que Lisboa (8,5) o Amsterdam (8,5) y muy lejos de la oferta disponible en ciudades como Nueva York (12,3) o Londres (11,9), llegando a triplicar los tiempos de espera.

Es por ello que han pedido al Govern y a los grupos parlamentarios que "reconsideren sus planes" sobre el texto, registrado en el Parlament por parte de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, y trabajar con el sector de los VTC en una ley que fomente la electrificación de las flotas y la llegada del coche autónomo.