Los carburantes siguen a la baja y se abaratan más de un 1% a las puertas de las vacaciones de Navidad

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de los carburantes ha proseguido esta semana a la baja, con una caída de hasta el 1,11% y mantienen así la tendencia de descensos que inició hace dos semanas, a las puertas del inicio de las vacaciones de Navidad

En concreto, el precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,421 euros, tras abaratarse esta semana un 1,11%, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.

Por su parte, el precio medio del litro de gasolina ha registrado un descenso del 0,54% con respecto a la pasada semana, para retroceder hasta los 1,470 euros.

Con estos descensos, en lo que va de 2025 la gasolina registra un abaratamiento del 3% respecto al cierre del año anterior, mientras que el diésel es un 0,76% más barato frente al precio en que despidió 2024.

LLENAR EL DEPÓSITO, 30 CÉNTIMOS EUROS MÁS CARO PARA EL DIÉSEL.

Asimismo, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 78,15 euros, unos 55 céntimos de euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 78,70 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 80,85 euros, 2,42 euros menos que hace un año, cuando superaba los 83,27 euros.

El precio medio del litro del diésel se mantiene por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Además, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 146 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,611 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,661 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,549 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,572 euros.