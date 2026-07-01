Cariad (Grupo Volkswagen) y Bosch concluyen los trabajos de su alianza de conducción autónoma - BOSCH

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Bosch y Cariad, la unidad de software de Grupo Volkswagen, han finalizado el desarrollo conjunto de funciones de conducción, tras haber creado un software basado en inteligencia artificial (IA) que puede integrarse en diversas categorías de vehículos, desde compactos hasta modelos premium, así como en plataformas tanto eléctricas como de combustión.

La solución está disponible para ambos socios para su implementación en proyectos de vehículos de producción en serie y para su posterior desarrollo individual. El Volkswagen ID.Every1, por ejemplo, entrará en producción en serie en 2027 con tecnología desarrollada en el marco de esta colaboración.

Como socios en la conducción automatizada, Bosch y Cariad han sentado las bases para llevar las funciones avanzadas de los sistemas de asistencia al conductor (ADAS) al mercado masivo. Las funciones de conducción de nivel 2 brindan asistencia integral al conductor durante la tarea de conducir y, en su versión más avanzada, también permiten la conducción manos libres en diversas situaciones de tráfico.

El sistema se probó con vehículos de desarrollo en Europa, Japón y Norteamérica, y se entrenó con datos recopilados por una flota especializada de varios cientos de vehículos de recolección de datos. Además de sus propios vehículos de desarrollo y recolección de datos, los socios del proyecto también equiparon flotas operadas por proveedores de logística, empresas de arrendamiento y organizaciones de servicios que operan diariamente en todo el mundo.

"Juntos, Cariad y Bosch han creado una sólida base tecnológica dentro de la Alianza para la Conducción Automatizada. Ahora estamos construyendo sobre esa base, centrándonos en la velocidad, la escalabilidad y la rápida implementación para nuestras marcas y clientes", ha declarado el consejero delegado de Grupo Volkswagen, Oliver Blume.

Las tecnologías ADAS desarrolladas conjuntamente se implementarán en las próximas fases de producción de vehículos de Volkswagen y otros clientes. Tras la finalización de la alianza de desarrollo, ambos socios del proyecto obtienen acceso a una amplia cartera de propiedad intelectual creada conjuntamente.