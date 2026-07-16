Carlos Martínez Gil, nuevo director de Marketing de BMW Iberia

Carlos Martínez Gil, nuevo director de Marketing de BMW para Iberia - BMW

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) - BMW Group ha nombrado a Carlos Martínez Gil nuevo director de Marketing de BMW para Iberia, cargo desde el que será responsable de liderar la estrategia de marketing de la marca en España y Portugal.

Con este nombramiento, Carlos Martínez Gil releva a Gonzalo Sanjuán, quien continuará su carrera dentro de BMW Group como director general (managing director) de la filial de la compañía en Brasil.

El hasta ahora MINI General Manager para la región ibérica, cuenta con una sólida trayectoria de más de 21 años en el Grupo BMW, donde ha desempeñado diferentes posiciones de responsabilidad en las áreas de ventas, marketing y servicios financieros. Desde 2020 ha liderado la marca MINI en España y Portugal, "impulsando una etapa de transformación y crecimiento" en los mercados ibéricos, según destaca la compañía.

Martínez Gil ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en BMW Financial Services, donde ocupó diferentes puestos de responsabilidad hasta asumir la Dirección Comercial y de Marketing de BMW Bank.

Durante esta etapa estuvo al frente de áreas como Ventas, Marketing, CRM, Remarketing, financiación a concesionarios y Seguros, lo que le ha permitido adquirir una visión global del negocio y de la evolución de las nuevas soluciones de movilidad.

En su nueva responsabilidad, el directivo aportará su conocimiento del mercado y su experiencia en el negocio para impulsar el posicionamiento de BMW en la región ibérica, según ha destacado la compañía.