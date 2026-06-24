Archivo - CATL prevé instalar al menos 10.000 baterías de sodio en vehículos eléctricos en 2026 - Martin Schutt/dpa - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) ha anunciado que prevé que entre 10.000 y 20.000 vehículos eléctricos incorporen sus baterías de iones de sodio este año.

CATL se encuentra desarrollando estas baterías para que funcionen a temperaturas de hasta -20°C o -30°C, según ha explicado este miércoles el director de fabricación de la compañía china Ni Jun a 'Bloomberg'.

CATL, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, está apostando fuerte por las baterías de sodio. Esta semana también ha lanzado un sistema de almacenamiento de energía con baterías de sodio cuya entrega inicial en China está prevista para septiembre, y a nivel mundial a partir de junio de 2027.

Estos avances ponen de relieve la estrategia dual de CATL de impulsar tanto la tecnología de las baterías de litio como la de sodio. Este cambio estratégico ha cobrado impulso debido al repunte de los precios del litio este año, lo que ha mejorado la competitividad de las unidades que utilizan sodio.