CCOO califica de "órdago" el movimiento de Renault y esperará para tomar decisiones

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha calificado de "órdago" el último movimiento de Renault en la comisión negociadora del convenio colectivo en el que ha suspendido la adjudicación de vehículos a las plantas españolas, ve una situación "grave" y esperará para tomar decisiones y ha llamado a la reflexión ante una situación que ha reconocido que no se esperaba.

Así lo ha manifestado el secretario general en el Comité Intercentros de Renault España, Sergio García, quien ha señalado que la situación que ha "provocado" la empresa es "muy grave" y pone "en riesgo" el futuro de las factorías de Renault pero también de todas las empresas auxiliares y ha reclamado cautela a la vez que ha abogado por continuar con la negociación y hacer un convenio "justo".

García, después de que la empresa haya anunciado la suspensión de adjudicaciones de vehículos y puesto sobre la mesa una propuesta para el convenio que sólo incluye la subida salarial ligada al IPC para los próximos tres años, ha señalado que plantearán la situación a la Federación de Industria y a la Ejecutiva.

El responsable de CCOO ha reconocido que es un escenario que no esperaban "en absoluto", que la empresa tirara ese "órdago" de retirar la adjudicación de vehículos con todo lo que implica.

Ante esta situación, ha explicado que se pueden estudiar medidas que impliquen a la plantilla y presionar con movilizaciones, pero considera que lo que hay que intentar y espera es poder llegar a un acuerdo sin tomar este tipo de decisiones.

"Ahora mismo tenemos que reflexionar porque ha sido algo que no esperábamos", ha asegurado Sergio García, quien considera que hay que "pararse a pensar un poquito" y "tomar buenas decisiones" antes de "precipitarse", aunque den ganas de hacer las asambleas y tirarse "al monte".

El presidente del Comité Intercentros ha apuntado que hay que ser conscientes de lo que "significa" Renault y lo que conlleva para toda Castilla y León y España.

ALGUNA MODIFICACIÓN MÁS

Sergio García ha añadido que la última propuesta tras la suspensión de la adjudicación de vehículos es "totalmente inadmisible" y no la barajan pero, con respecto a la planteada anteriormente, ha aclarado que lo que piden los representantes de los trabajadores son "unas pocas" modificaciones.

En la propuesta inicial planteada en esta reunión, la Dirección de la empresa mejoraba levemente algunos aspectos del bloque salarial como la paga única anual para los próximos tres años, de manera que ofrecía una subida de IPC más un punto adicional y una paga única de 400 euros, la misma que en 2027 con un incremento ligado al IPC, mientras que en el último año de vigencia del convenio ofrecía una subida equivalente a la inflación y otros 200 euros brutos.

Además, contemplaba otras mejoras como elevar la contratación de indefinidos de 100 a 300 empleados o incrementar la hora extra el 15 por ciento y limitar el máximo de sábados por año a 14 por turno.

Sin embargo, los sindicatos han pedido alguna mejora más e incluso Sergio García ha aclarado que no se ha dicho que "no" en la reunión. "Tampoco estamos pidiendo locuras", ha agregado el representante de CCOO, quien considera que los trabajadores se merecen un reconocimiento que, en definitiva, asegura que es lo que están pidiendo. "Pedimos un poquito más de salario, tenemos que recuperar lo que dejamos en el 2021-2022 y no pedimos recuperar todo, pedimos recuperar un poco de poder adquisitivo", ha matizado.

En cuanto a otros aspectos al margen del salario, ha indicado que piden más flexibilidad respecto a los sábados de trabajo y cuestiones relacionadas con las condiciones laborales por las que hay preocupación como los ritmos o las temperaturas.

"Son cosas que tampoco creo que nos separen tanto y que a todos nos conviene, a ambas partes", ha señalado García, quien ha manifestado que "tirarse un órdago como el que se ha tirado hoy" la empresa no lo entienden y cree que como estrategia puede ser "muy agresiva" al poner a los sindicatos en una tesitura "complicada" pero no la mejor forma de negociar un convenio colectivo.