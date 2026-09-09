CCOO exige un compromiso "real" a Volkswagen con el futuro de Seat

Archivo - Seat León híbrido enchufable. - SEAT - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Industria ha exigido este miércoles a la dirección del Grupo Volkswagen que "deje de trasladar incertidumbre a las plantillas" y concrete una estrategia industrial que garantice carga de trabajo, inversiones y empleo.

"No se puede pedir responsabilidad a las personas trabajadoras mientras se mantiene indefinido el futuro industrial de una compañía estratégica como Seat", ha trasladado el sindicato en un comunicado.

CCOO de Industria defiende que las respuestas tampoco se construyen de manera aislada, por lo que ha pedido que "quienes trabajan en el automóvil europeo" actúen de manera unida y construyan "un frente común" para defender sus derechos, su empleo y la capacidad industrial europea.

"Urge diseñar una estrategia común que impida una carrera a la baja en empleo, salarios y derechos. La respuesta no puede ser la fragmentación. La respuesta debe ser unidad, industria y empleo", ha argumentado.

Para CCOO de Industria, Seat y Cupra representan dos marcas con posicionamientos diferentes y complementarios dentro del grupo Volkswagen.

Por este motivo, ha señalado que la continuidad de Seat debe formar parte de la estrategia industrial del grupo y no puede quedar subordinada "a una falta de decisiones que genere incertidumbre sobre su futuro".

"Seat es industria, empleo, conocimiento y capacidad productiva. Defender Seat es defender el futuro industrial de Cataluña, de España y de Europa", ha concluido el sindicato.