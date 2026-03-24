CGT no ve avances en la negociación del convenio de Renault y avisa de que posibles medidas de presión

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CGT considera "absolutamente insuficientes" los "supuestos avances" en la negociación del convenio colectivo de Renault y ha advertido de que si las cosas continúan así habrá medidas de presión "si o si".

CGT, en un comunicado recogido por Europa Press, ha asegurado que la oferta salarial de la empresa de subir el IPC más un punto este año y sólo el IPC los dos siguientes "no es avanzar" sino "seguir exactamente igual que ahora" y no recuperar el poder adquisitivo perdido.

Tampoco considera avances "camuflar" la no subida salarial con una paga única no ligada a tablas de 400 euros porque "es pan para hoy y hambre para mañana", mientras que retirar el plus del primer tramo de los sábados "es retirar una medida que ha llevado a cabo estos últimos años pero nunca debería de haber existido".

En la misma línea rechaza que sea un avance aumentar el plus de modificación de la demanda (sábados) en un 10 por ciento, dado que se llega de "numerosos" convenios en los que se han perdido porcentajes muy superiores de varios pluses.

"La plantilla llevamos muchos años de esfuerzo, perdiendo casi un 30 por ciento de salario en los últimos 20 años, no podemos conformarnos con no perder, queremos y debemos recuperar derechos", ha afirmado el sindicato.

Además, considera que es momento de que los beneficios "multimillonarios" de los que la empresa "alardea año tras año" se noten tanto en los "bolsillos" de los trabajadores como en las condiciones sociales y en aquellas que afectan a la su salud.

CGT ha aclarado que está dispuesta a hacer un esfuerzo y poder volver a firmar un convenio en Renault, pero hasta ahora considera que la empresa "no está haciendo nada para que esta situación se dé" y, llegados a este punto, cree que es "más que necesario que nunca" insistir en la "no colaboración" por parte de la plantilla.

"De continuar así, las medidas de presión han de llevarse a cabo sí o sí de una vez por todas", ha advertido el sindicato tras la séptima reunión del convenio.