Changan alcanza las 1.000 matriculaciones en España tras tres meses desde su lanzamiento en el país

Archivo - Changan - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Changan y su marca tecnológica de vehículos electrificados Deepal han alcanzado la matriculación número 1.000 en España, correspondiente con un Deepal S05 MAX color Andrómeda Blue, apenas tres meses después de su lanzamiento en el país.

Este hito "consolida el rápido crecimiento de la compañía en el mercado nacional y refuerza su posicionamiento dentro del competitivo segmento de los vehículos eléctricos puros", según ha destacado la firma de origen asiático.

La cifra llega apenas cuatro meses después del desembarco comercial de la marca España y con una gama todavía muy concentrada, formada actualmente por los modelos Deepal S05 y Deepal S07, en versiones 100% eléctricas (BEV).

Según los datos oficiales del mercado español correspondientes a abril de 2026, Deepal acumula ya 913 matriculaciones entre enero y abril, tras registrar 360 unidades en el cuarto mes del año. Un 90% se corresponden con el Deepal S05, que pasa a ser el segundo modelo más vendido en España dentro del canal particular del segmento C.

De acuerdo con el informe publicado por Anfac, Faconauto y Ganvam, las matriculaciones de turismos electrificados (BEV + PHEV) alcanzaron en abril las 22.758 unidades, un 42,5% más que en el mismo mes del año anterior, representando ya el 21,3% del mercado total. En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, las ventas de electrificados crecieron un 54%, superando las 85.700 unidades y alcanzando una cuota del 21% del mercado nacional.

En paralelo, el mercado español de turismos mantiene una tendencia positiva, con 407.389 matriculaciones acumuladas entre enero y abril, un 7,8% más que en el mismo periodo de 2025.

"Alcanzar las 1.000 matriculaciones en España supone un paso muy importante para Changan en España. Especialmente porque lo hacemos en uno de los mercados eléctricos más dinámicos de Europa y con una oferta todavía muy limitada, lo que demuestra la buena acogida de nuestros productos y el creciente interés de los clientes españoles en nuestros productos", ha señalado el director general de Changan en España, Alberto Zeng.

Actualmente, Changan cuenta con 46 puntos de venta operativos en España, todos ellos con equipos comerciales y servicios de postventa plenamente operativos. A esta infraestructura se suma un almacén central europeo de recambios situado en Países Bajos.