Changan firma acuerdos con ocho compañías para su expansión en siete mercados de Europa - CHANGAN

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Changan ha firmado una carta de intenciones con ocho compañías que abarcan siete países europeos, con el fin de ampliar su expansión internacional en la región, donde tiene una estrategia a largo plazo de consolidar una actividad empresarial "sólida y duradera", más allá del mercado de venta.

Su estrategia integra fabricación, distribución, servicio posventa, suministro de recambios, servicios financieros y capacidades europeas de diseño e ingeniería, en línea con su compromiso a largo plazo 'In Europe, For Europe'.

Estos acuerdos se apoyan en la presencia que Changan ya ha desarrollado en Europa y refuerzan un modelo adaptado a cada país. La compañía opera a través de filiales locales en determinados mercados estratégicos y colabora con importadores y distribuidores con experiencia allí donde el conocimiento local puede contribuir a acelerar un crecimiento sostenible.

Las nuevas colaboraciones buscan combinar las capacidades de Changan en producto y tecnología con el conocimiento de los mercados locales, la experiencia comercial y las relaciones con los clientes de sus socios.

Changan está evaluando un enfoque gradual para la fabricación local en Europa, que podría incluir tanto el uso de instalaciones existentes como la colaboración con socios industriales. Cualquier decisión al respecto dependerá de factores como la demanda del mercado, el grado de preparación de la cadena de suministro y la eficiencia de las inversiones.

La futura fabricación local complementaría la actividad que Changan ya desarrolla en Europa a través de su Centro Global de Diseño en Turín y su Centro de I+D en Birmingham (Reino Unido). Ambos centros contribuyen al desarrollo de productos adaptados a la normativa europea, las condiciones de conducción y las expectativas de los clientes.

"En su expansión internacional, Changan no solo está creciendo como marca, sino que también está echando raíces en ámbitos como I+D, el desarrollo de productos, los servicios y la responsabilidad social", ha resaltado el director general de Changan, Zhao Fei.