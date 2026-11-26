Changan pone en marcha un programa de formación para su red de concesionarios y posventa en España - CHANGAN

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Changan Automobile ha puesto en marcha un programa de formación técnica dirigido a los profesionales de su red de concesionarios y posventa en España, con el objetivo de reforzar sus capacidades en el mantenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos electrificados.

La compañía prevé formar a unos 40 profesionales hasta enero de 2027 y ampliar esta cifra hasta cerca de 200 participantes a lo largo del próximo año.

Para desarrollar esta iniciativa, el fabricante chino contará con las instalaciones y el equipamiento técnico de Carsmarobe, empresa especializada en formación para profesionales del sector de la automoción con más de 25 años de experiencia.

El programa se enmarca en la estrategia europea de Changan 'In Europe, For Europe' y en su iniciativa de servicios 'with U', diseñada para acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida del vehículo, desde su adquisición hasta las operaciones de mantenimiento y asistencia posventa.

Esta primera fase contempla un curso de introducción técnica a la marca ('Technical Onboarding Training'), que combinará contenidos teóricos con prácticas sobre vehículos reales. Las sesiones abordarán los estándares del grupo Changan, los modelos Deepal S05 y S07, la documentación técnica y las herramientas de diagnóstico.

La formación inicial servirá como punto de partida para un itinerario de especialización progresiva, con el que los técnicos podrán profundizar en el conocimiento de los sistemas y tecnologías de los vehículos de la marca.

El responsable de formación técnica de Changan España, Santiago López, ha señalado que la electrificación "está transformando el trabajo de los talleres y exige una preparación cada vez más especializada". En este sentido, ha explicado que la compañía establece como requisito que cada concesionario cuente con al menos dos técnicos capacitados para trabajar con vehículos eléctricos.

UN PLAN FORMATIVO DE CINCO ETAPAS

El plan, actualmente en desarrollo, contempla un itinerario de cinco etapas progresivas, desde la formación inicial hasta la especialización técnica avanzada.

Entre los contenidos previstos figuran la arquitectura eléctrica de los vehículos, los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), los procedimientos de diagnóstico y calibración y las tecnologías de alta tensión, incluidas las relacionadas con la gestión de baterías.

Asimismo, el programa contempla evaluaciones de competencias cada tres años y sesiones de actualización sobre nuevos modelos y tecnologías, con el objetivo de mantener los conocimientos técnicos alineados con la evolución de la gama.

Con esta iniciativa, Changan busca acompañar su expansión comercial en España con el desarrollo de capacidades técnicas y servicios locales. La compañía sitúa la formación de los profesionales como uno de los pilares de su estrategia para ofrecer atención posventa especializada en sus primeros 80 puntos de servicio en el mercado español.