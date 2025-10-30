Chery presenta su batería de estado sólido con hasta 1.500 kilómetros de autonomía que lanzará en 2027

Chery presenta su batería de estado sólido con hasta 1.500 km de autonomía y que llegará en 2027. - CHERY

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Chery, matriz de las marcas Ebro y Omoda & Jaecoo que operan en España, ha presentado en su 'International User Summit' su primera batería de estado sólido de desarrollo propio, que llegará al mercado en 2027.

Los vehículos equipados con esta tecnología podrán superar los 1.500 kilómetros por carga en condiciones ideales, duplicando "la media actual de los vehículos eléctricos convencionales", según la marca.

El nuevo módulo, con una densidad energética de 600 Wh/kg (casi el doble de lo que ofrecen las actuales baterías de iones de litio), se incluirá en los vehículos del grupo tanto en China como Europa a partir de 2027, incluso en la recién llegada Lepas.

"El desarrollo de esta batería de estado sólido simboliza un salto cualitativo en la evolución de la movilidad eléctrica, no solo por su rendimiento y seguridad, sino por lo que representa: una nueva forma de entender la eficiencia, la sostenibilidad y la confianza tecnológica", ha expresado Omoda & Jaecoo España por medio de un comunicado.

CHERY Y BYD PUGNAN POR IMPULSAR LAS BATERÍAS POR ESTADO SÓLIDO

Este año, BYD anunció también en la 'Cumbre de Innovación y Desarrollo de Baterías de Estado Sólido' de China que estaban probando vehículos de batería de estado sólido con una fase de pruebas hasta 2027. Según la firma asiática, entre sus planes está crear una producción limitada que arrancará entre 2027 y 2029, y para 2030 prevén iniciar la fabricación en masa de este nuevo formato de batería.

Según medios chinos, su nueva tecnología podría recuperar 1.500 kilómetros en apenas 12 minutos hasta un 80% de carga, por lo que, extrapolando estos datos, podría elevar la autonomía máxima a 1.875 kilómetros en el ciclo chino CLTC.

Desarrollada por el Instituto de Investigación de Baterías de Estado Sólido de Chery, estas baterías, con respecto a las actuales de iones de litio, sustituyen el electrolito líquido por un material sólido, lo que se traduce en una mayor seguridad, una mayor densidad energética y la posibilidad de una recarga más rápida, algo que especialmente demandan los conductores de vehículos eléctricos.

Por último, durante las pruebas realizadas por el gigante asiático, el módulo mantuvo la entrega de energía incluso tras impactos severos --como penetración de clavos o perforación con herramientas eléctricas-- sin incendiarse ni producir humo, confirmando su "robustez incluso en condiciones extremas", destaca la marca.