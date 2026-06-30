La china GWM llega a España con el nuevo ORA 5 y aspira a tener 50 puntos de venta a finales de 2026

GWM llega a España con el nuevo ORA 5 y aspira a tener 50 puntos de venta al término de 2026 - GWM/EP

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fabricante chino Great Wall Motors (GWM) ha iniciado este martes oficialmente su actividad comercial en España con el lanzamiento del nuevo ORA 5, un SUV compacto que busca instalarse en el segmento más demandado del mercado nacional (el segmento C, casi el 40% del mercado) y que estará disponible con motorizaciones de gasolina, híbrida (HEV) y 100% eléctrica.

"España es uno de los cuatro mercados principales de Europa, pero además es un mercado con una cultura automovilística muy arraigada un mercado abierto con una porción de cliente particular muy importante y una diversidad real de necesidades que hay actualmente en Europa", ha destacado el Country Manager de GWM España, José Ignacio Olazábal.

Igualmente, la marca apuesta por asentar una fuerte red de concesionarios ya para este año 2026. "Tenemos la intención de estar ya en verano con 30 puntos de venta y posventa para llegar a unos 50 antes de finalizar el año", ha reiterado Olazábal en su ponencia a los medios entre los que ha estado Europa Press.

Además, la marca ha expresado que junto al ORA 5 llegarán tres nuevos ejemplares al término de este año. La empresa cuenta con marcas como ORA, Haval, WEY, TANK y POER en China. De hecho la marca reveló alguno de sus próximos lanzamientos como el GWM H7, el WEY G9, el POER 500 o el TANK 500 que llegarán próximamente al mercado nacional.

Por otro lado, la entidad llegará a Europa con dos centros de posventa, uno en Países Bajos y otro en España, concretamente en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Del mismo modo, para ofrecer seguridad a los clientes, ofrecerán una garantía de siete años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 160.000 kilómetros para la batería.

TRES VARIANTES DEL ORA 5: GASOLINA, HÍBRIDO Y 100% ELÉCTRICA DESDE 19.950 EUROS

En el apartado mecánico, el ORA 5 dispondrá de una versión de gasolina con motor 1.5 turbo de 160 CV y transmisión automática de doble embrague de siete velocidades. La variante de combustión partirá desde 19.950 y 23.000 euros con descuentos y campañas de financiación de la marca en los acabados Explore y Advance, respectivamente.

La variante híbrida desarrollará una potencia conjunta de 223 CV, homologará un consumo de 5,1 litros cada 100 kilómetros y ofrecerá una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros. Aquí, en cuanto a precios, estará disponible a partir de 22.350 y 24.900 euros, igualmente ligado a los descuentos y campañas de financiación de la marca.

Por su parte, la versión totalmente eléctrica entregará 204 CV, incorporará una batería de 58,3 kWh y alcanzará una autonomía de hasta 435 kilómetros según el ciclo WLTP, además de admitir carga rápida de hasta 120 kW que le permitirá completar del 10% al 80% de la batería en media hora. La edición 100% eléctrica estará disponible desde 23.850 y 26.400 (con descuentos por financiación y los 4.500 euros del Plan Auto+) en las dos configuraciones de la firma china.

DESARROLLADO PARA EUROPA

GWM ha señalado que el vehículo ha sido ajustado específicamente para Europa, con una puesta a punto realizada en Italia y España para adaptar la suspensión y el comportamiento dinámico a las preferencias de los conductores europeos.

El ORA 5 mide 4,47 metros de longitud, cuenta con una distancia entre ejes de 2,72 metros que le embarcan en el segmento C compacto. Igualmente presume de unos marcados volúmenes a lo largo de toda su carrocería que hacen recordar a modelos europeos como el Fiat 600, el Nissan Micra o el Seat Arona, aunque con un tamaño superior.

En términos de acabados, el ORA 5 tendrá dos configuraciones: Explore y Advance. Entre los principales rasgos visuales destacan los faros LED en forma de gota de agua, una zaga de diseño limpio con iluminación integrada en la luneta trasera, las manillas enrasadas y una parrilla cerrada para mejorar la eficiencia aerodinámica, así como llantas de 18 pulgadas en la versión de acceso.

En el interior, el SUV dispone de una pantalla central de 14,6 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas. También incorpora carga inalámbrica de 50 W para dispositivos móviles, iluminación ambiental configurable al gusto del conductor, techo solar panorámico (edición Advance) y un maletero de 422 litros, que se reduce a 390 litros en la versión híbrida.

En el caso de los asientos, éstos están tapizados con cuero vegano y tienen a disposición las opciones de calefacción y ventilación en la gama Advance. La parte trasera es amplia gracias a su distancia entre ejes y respeta a los pasajeros de gran altura, aunque para ser un modelo del segmento C, las plazas traseras se quedan algo estrechas.

Entre sus funciones figuran Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, actualizaciones remotas OTA, control por voz, navegación online y una aplicación para gestionar distintas funciones del vehículo desde el teléfono móvil.

En materia de seguridad, el ORA 5 equipa 23 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos control de crucero adaptativo, frenada autónoma de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto, reconocimiento de señales de tráfico, cámara de visión de 540 grados y asistente de aparcamiento.

GWM, cuenta con casi 40 años de antigüedad en el mercado automovilístico (fue fundada en 1990) y ya opera actualmente en más de 170 países y regiones y registró unas ventas globales de 1,32 millones de unidades en 2025, según los datos de la compañía, de las que más de 506.000 correspondieron a mercados fuera de China.