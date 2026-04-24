La china SAIC prevé elegir a España en lugar de Hungría para establecer su fábrica de coches eléctricos

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MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa china SAIC Motor tiene previsto establecer en España su fábrica europea para producir vehículos eléctricos, en una decisión con la que quedaría fuera la alternativa húngara y que ayudaría al fabricante a mitigar los efectos de los aranceles de la Unión Europea, según ha informado este viernes Bloomberg.

Sin embargo, la decisión no está tomada de forma definitiva y aún quedan por concretar algunos detalles clave que podrían cambiar, como el volumen de inversión, la capacidad de producción y el calendario, publica la agencia de noticias a partir de fuentes familiarizadas con el asunto.

En caso de confirmarse, la apuesta por España descartaría a Hungría, que ha sido barajada como alternativa, de acuerdo con las mismas fuentes.

Además, la producción local en la UE permitiría al fabricante automovilístico reducir los aranceles aplicados por Bruselas a los vehículos enviados desde China, señala Bloomberg.

La agencia destaca que España se ha posicionado como un centro clave para la inversión en vehículos eléctricos, gracias a sus incentivos y un ecosistema consolidado, y pone de ejemplo a Zaragoza, sede de la principal producción de vehículos de Stellantis.